Plage, châteaux de sable, manège... Les touristes profitent du pont et du beau temps à Cabourg

Week-end prolongé et soleil font souvent très bon ménage. Et cela tombe bien, les deux éléments sont réunis en ce moment avec des températures printanières et un grand ciel bleu partout en France en ce pont de l'Ascension. À Cabourg, dans le Calvados, où il a fait plus de 20 degrés ce vendredi, il était parfois difficile d'avancer librement dans les rues piétonnes. Depuis mercredi, des milliers de touristes viennent profiter de cette station balnéaire, en famille notamment.

"On savoure chaque moment"

Les enfants n'ont pas pu résister à la tentation de réclamer un tour de manège à leurs parents. "Dès qu'ils l'ont vu, ils l'ont demandé", témoigne Laurent, un père de famille, venu avec son épouse Sandra et ses trois enfants. Un beau programme attend ces vacanciers arrivés de Strasbourg. "Avec les enfants, c'est surtout la plage. Mais on a quand même vu la tapisserie de Bayeux, pour la séquence historique. On est passé près des plages du débarquement pour les sensibiliser à ce sujet. Et puis évidemment, le soleil, les glaces, enfin bref, on se fait plaisir dans la ville de Proust. On savoure chaque moment", nous indique Sandra.

Profiter, c'est le maître-mot ici. "C'est un petit moment familial avec mon fils et ma femme. On avait besoin de ça avec ce temps maussade en ce moment et ça fait vraiment plaisir. On a une grosse activité châteaux de sable qui nous attend. C'est la mission du jour", sourit Dimitri, venu sur la plage avec son fils Marceau. Le bord de mer était bien sûr plein à craquer toute la journée, mais peu de baigneurs à l'horizon. Il faut dire que, pour l'heure, l'eau est un peu fraîche et n'affiche que 13 degrés au thermomètre.