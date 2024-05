«Le pont de mai, ça fait du bien» : malgré le manque de soleil, les promeneurs en profitent à Malo-Les-Bains

À peine arrivée et déjà les pieds dans le sable. Âgée de huit ans, pelle et râteau dans les mains, Jade est bien occupée. "Je fais un château de sable et je vais essayer de mettre des figurines dessus", explique-t-elle fièrement. Face au sourire de sa petite-fille, sa grand-mère ne cesse de se réjouir. "C'est mon plaisir d'emmener mes petits enfants à la plage. Bon évidement, le temps n'y est pas donc on garde les manteaux, mais on s'amuse quand même énormément", raconte-t-elle.

"Un bon bol d'air"

Ici à Malo-Les-Bains, près de Dunkerque, malgré la grisaille, les terrains de beach-volley sont remplis. Anne-Sophie, originaire de Tourcoing, s'amuse avec son cerf-volant et ravie de pouvoir enfin souffler. "Un bon bol d'air, sortir de la métropole... Ça fait du bien. Ne plus être entre deux maisons, le bitume et peu de verdure. Le pont de mai, ça fait du bien. Une belle pause", confie-t-elle.

Des files d'attentes se forment parfois devant les glaciers et restaurants. "On court un peu dans tous les sens. Après, on a le temps qui n'a pas été en notre faveur sur certains jours, mais les gens sont quand même là, on a tout de même un peu de monde", salut Hugo, responsable du café Le Malouin. Ce professionnel espère juste un retour du soleil. "Et là, ça serait la folie, un peu comme pendant la période estivale", insiste-t-il.