En Indre-et-Loire, le projet d'un village destiné aux chrétiens divise une commune

REPORTAGE

Ce n’est pour l’instant qu’un champ en friche, recouvert d’une fine couche de givre. Une étendue de plus de 11.000 m², bordée par une sinueuse route de campagne. C'est ici que l'agence immobilière Monasphère, spécialisée dans les projets immobiliers à proximité de lieux spirituels, se lance dans la construction d’un lotissement de 17 maisons dans la petite commune de l’Île-Bouchard, en Indre-et-Loire, qui compte 1.610 habitants.

Un village dans le village

Damien Thomas, cofondateur de l'agence, voit déjà les habitations du futur clos Saint-Gabriel sortir de terre. "Là sur notre gauche, on a une première rangée de trois maisons, un peu plus loin encore une autre maison", décrit le cofondateur au micro d'Europe 1, en arpentant le terrain. "Plus à droite, ce sera un jardin partagé. Et puis une halle, comme dans les vieux villages où il y avait un lavoir ou une grande halle en dessous de laquelle les papys jouent aux boules", sourit Damien Thomas.

Des rangées de maisons, de 84 à 180m², aux murs blanchis par la chaux, une allée centrale, un parvis… Le tout sera construit sur un terrain vendu à l’entreprise par la très influente communauté catholique de l’Emmanuel, et situé à un kilomètre à peine du sanctuaire de l’église Saint-Gilles, lieu de pèlerinage connu dans la région. Mais, pour le cofondateur de Monasphère, le futur clos n’a rien d’un lieu communautariste : "Notre projet est proche des lieux spirituels chrétiens, mais n’est pas réservé aux chrétiens".

Damien Thomas décrit le projet du village destiné aux chrétiens sur place.

Crédits : Océane Théard / Europe 1

70 familles intéressées par le projet

Le projet semble séduire. D’après l'entreprise, un contrat de réservation d’une maison serait déjà signé, et 70 familles intéressées. Parmi elles, Clément et Agathe, un jeune couple installé dans le village depuis deux ans. Leur bébé de six mois lové dans les bras, ils imaginent déjà leur vie future dans ce hameau partagé. "Moi, je suis un grand joueur et j'aime bien jouer aux jeux de société, à la pétanque… Donc quand ils m'ont parlé du hall où on pouvait se retrouver, ça m'a tout de suite parlé", sourit le jeune papa en parcourant le terrain des yeux.

"Et si notre fils ou nos enfants futurs peuvent retrouver les autres enfants, aller jouer au milieu, on pourra partager des moments, se rendre des services, ce sera très pratique !", imagine déjà Agathe, sa compagne. Le côté spirituel du lieu n’a pas spécialement fait pencher la balance ajoute Clément : "Je suis catholique et je vais aussi à la messe, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je fais partie du projet. C’était, on va dire, un plus, mais pas vraiment la raison pour laquelle on est venus".

Le risque du communautarisme, pointe l'opposition

Mais dans cette petite commune paisible, traversée par les eaux de la Vienne, la construction du futur lotissement divise. La maire de l’Île-Bouchard, Nathalie Vigneau, préfère ne pas prendre parti, tandis que ses rivaux montent au créneau.

Guy Juteux, conseiller municipal de l’opposition, dénonce une mainmise de la communauté de l’Emmanuel sur le village. "Les sympathisants possèdent énormément de maisons autour de l’église Saint-Gilles. On sent qu'il y a une emprise ! Donc là, avec ce lotissement qui se met en place, on accentue ce côté communautaire !", affirme-t-il. La construction de cet îlot en lisière du village devrait débuter cet été. Les premières familles sont attendues pour 2024.