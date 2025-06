EN IMAGES - Le PSG champion d'Europe : scènes de liesse, débordements... Revivez la folle nuit parisienne

Le Paris Saint-Germain a remporté samedi soir sa première Ligue des champions face à l'Inter Milan à Munich, déclenchant des scènes de joie émaillées de débordements dans la capitale. Selon un bilan encore provisoire, une personne est décédée dans le 15e arrondissement, en parallèle de ces célébrations.

Après leur sacre historique en Ligue des champions samedi face à l'Inter Milan (5-0), les héros parisiens sont attendus dimanche après-midi à Paris pour être portés en triomphe par leurs supporters. Dans la nuit de Munich, ils ont écrit, avec la fougue de la jeunesse et la vista de leur entraîneur Luis Enrique, l'histoire du PSG et du foot européen. Mais aussi un moment de télévision : 11,8 millions de personnes ont suivi la finale sur Canal+ et M6.

Une capitale en ébullition

Au même moment, les scènes de liesse se multipliaient dans la capitale en ébullition, avec des rassemblements de supporters autour du Parc des Princes et des Champs-Elysées, ivres de joie après des années d'éliminations frustrantes.

Les supporters parisiens vivent la finale depuis les Champs-Élysées. Hans Lucas via AFP / © Benjamin Beraud / HANS LUCAS

La foule se rassemble sur les Champs-Élysées. © Crédit Jerome Gilles / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Au Parc des Princes, 48.000 fans suivent la finale sur écrans géants. © Crédit Thibaud MORITZ / AFP

Les célébrations ont duré toute la nuit dans les rues de Paris et ailleurs en France, émaillées parfois de violences qui ont conduit à 559 interpellations dans tout le pays. Deux personnes ont trouvé la mort en France, dont l'une dans le 15e arrondissement de la capitale.

Premiers débordements sur les Champs-Élysées. © Crédit Jerome Gilles / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Débordements sur les Champs-Élysées. © Crédit Jerome Gilles / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Des voitures incendiées près du Parc des Princes. © Crédit Bastien Ohier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Parade sur les Champs-Élysées

Après une très courte nuit, les joueurs parisiens vont décoller en début d'après-midi pour Paris où ils atterriront vers 15h30 à l'aéroport de Roissy. Ils seront escortés ensuite jusqu'aux Champs-Elysées où 100.000 supporters sont attendus : les joueurs et le staff de Luis Enrique défileront dans un bus à impériale pendant plus d'une heure, avec la Coupe aux grandes oreilles à partir de 17 heures sur la plus célèbre avenue du monde, fermée à la circulation.

Puis les joueurs seront reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée. Ils se rendront ensuite au Parc des Princes pour une "célébration inoubliable" avec des concerts, assure le club. "Tout le monde mérite de savourer ce titre. Les gens à Paris et au Parc, dans le monde entier", savourait de son côté Marquinhos, le seul survivant de la défaite en finale en 2020 et de bon nombre de désillusions avec Presnel Kimpembe. Les deux étaient en larmes sur le terrain au coup de sifflet final.

Après des heures de fête s'ensuivront quelques jours de repos. Mais ils devront vite se replonger dans l'ambiance de compétition puisqu'ils joueront la Coupe du monde des clubs (14 juin - 13 juillet) aux Etats-Unis. Puis, le 13 août, ils affronteront Tottenham, qui a remporté la Ligue Europa, en finale de la Supercoupe.