EN IMAGES – A Paris, un feu d'artifice sur le thème de la liberté, malgré le contexte sanitaire

REPORTAGE

Une fête nationale célébrée, malgré la menace épidémique et le variant Delta qui perturbe les projets des Français. Mercredi, des milliers de personnes ont tout de même participé aux festivités, marqués par les annulations de bals des pompiers et de feu d'artifice dans certaines villes de l'Hexagone. A Paris, le feu d'artifice a bien eu lieu après un concert organisé par France Télévisions sur le Champ de Mars. Une zone accessible était prévue, limitée à 15.000 personnes, et sur présentation d'un pass sanitaire.

Les autres se sont frayés un chemin parmi la cohue pour trouver une vue dégagée sur la Tour Eiffel et le spectacle pyrotechnique. Mawi, malgré ses 1,94 mètres, a difficilement vu l'ensemble du spectacle. "On est arrivé un peu en retard. A la télévision, on voit mieux mais je suis content quand même", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Revivez le traditionnel et splendide feu d'artifice du 14 juillet à Paris, tiré depuis la @LaTourEiffel.

Bonne #FeteNationale à tous !#Concertdeparis#14Juilletpic.twitter.com/mzb4ZBrYBb — France 2 (@France2tv) July 14, 2021

FLASH - Le traditionnel feu d’artifice du #14Juillet a été tiré depuis la Tour Eiffel et les jardins du Trocadéro à #Paris. #ConcertDeParis#feudartificepic.twitter.com/3pvM58R7OL — Mediavenir (@Mediavenir) July 14, 2021

Le thème de la liberté

Cette année le thème choisi pour le spectacle était la liberté : de se retrouver, de sortir. Un sentiment pas toujours partagé par l'ensemble du public. "On se sent un peu plus libre qu'il y a quelques semaines", souligne un spectateur. Et sa compagne d'ajouter : "ce n'est pas encore ça, trop de contraintes encore." Au fil de la soirée, des agents de la ville de Paris sont passés dans la foule pour rappeler que le port du masque est obligatoire, même en plein air et même après avoir présenté un pass sanitaire.

Mais qu'importe le contexte pour Tania et ses sœurs, dans le ciel de Paris c'est la magie qui l'a emporté. "Je n'ai pas pleuré mais j'ai trouvé ça très beau", plaisante-t-elle.

© Bertrand GUAY / AFP