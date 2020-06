Municipales : en Essonne, des assesseurs se font tester avant le second tour

REPORTAGE

Près de 5 000 communes élisent leur maire dimanche lors du second tour des élections municipales. Et du côté des assesseurs, des questions se posent : tous ne sont pas rassurés et certains ont même renoncé par crainte du coronavirus. Alors pour tenter d’éviter une abstention record, le département de l’Essonne a commandé 1.500 tests. Dans le département, treize communes ont décidé de s’y plier, comme par exemple Roinville-sous-Dourdan (1.300 habitants).

>> LIRE AUSSI - Municipales 2020 : six questions sur le second tour

Des tests sur la base du volontariat

"Quand on nous a proposé de faire ces tests, on a tout de suite dit oui, puisque c’est une question de santé publique", raconte Dominique, la présidente du seul bureau de vote de la ville, finalement négative au Covid-19. Comme elle, six assesseurs sont testés, sur la base du volontariat. "La prudence s’impose", martèle Yannick Hamoignon, le maire sortant.

>> LIRE AUSSI - Comment faire sa procuration à la dernière minute

Concrètement, une petite piqûre est faite au bout du doigt pour obtenir une goutte de sang, et dix minutes plus tard, le résultat du test est disponible. Ces dépistages ne remplacent pas les précautions prises lors du premier tour (masques, gel hydroalcoolique), mais ils sont une garantie supplémentaire pour les habitants de Roinville-sous-Dourdan, où l’abstention avait presque doublé en mars dernier.