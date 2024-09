En Dordogne, un agriculteur découvre un habitat gaulois, vieux de 2000 ans, sous sa ferme

Un village gaulois sous la ferme. En Dordogne, deux agriculteurs, Laurent et Jean Combeau, ont découvert un habitat de la période gaulois sous l’exploitation familiale. Depuis la découverte, plusieurs fouilles ont eu lieu mettant au jour de nombreux objets, de la monnaie et surtout les traces de remparts et d'habitations vieux de 2000 ans. Au vu de la taille de ces découvertes, le site est devenu le deuxième plus important de la région pour la période selon les archéologues.

Des boucles de ceintures gauloises retrouvées

Laurent Combeau a vécu toute sa vie près de ces champs qui appartenaient à ses parents, mais pendant des décennies, il n’aurait jamais pensé faire une telle découverte. "Je me rappelle, quand j'étais gamin, j'allais dans les vignes avec mes parents et quand la terre était travaillée, on trouvait des poteries. On ne savait pas ce que c’était à l’époque… Aujourd’hui, on comprend que c’était de la céramique gauloise", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

C’est son frère ainé, passionné d’histoire, qui le premier a fouillé le sol, il y a huit ans. Il trouve des outils et des boucles de ceintures gauloises, confirmant son intuition, puis alertent des archéologues, qui mènent une première fouille en 2021. "Ils ont découvert un chemin qui longeait le rempart. On voulait savoir ce qu'il y avait en dessous, il y a 2500 ans d'histoire en dessous et ça aurait été dommage de ne pas regarder", poursuit-il.

De nouvelles fouilles ont eu lieu cette année et d’autres sont prévues dès l’été prochain. Mais en attendant, tout est en train d’être rebouché pour que les vaches puissent retrouver leur pâturage.