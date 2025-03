Agriculture : l'UE prévoit de réduire les importations ukrainiennes à partir de juin

Avec l'expiration de l'accord sur les importations de produits agricoles ukrainiens en juin, l'Union européenne prévoit alors de les réduire. Les Européens et Ukrainiens doivent négocier les suites qu'ils entendent donner à cet accord dans les semaines qui vont arriver.

L'Union européenne prévoit de réduire les importations de produits agricoles ukrainiens après l'expiration d'un accord en juin, a affirmé vendredi le commissaire européen Christophe Hansen à l'AFP, alors que les agriculteurs européens se plaignaient d'une "concurrence déloyale".

"Les quotas à l'importation ne vont pas rester les mêmes (...) Donc effectivement, il y aura moins d'importations", a-t-il assuré, lors d'un entretien à Bruxelles.

"Le mieux serait qu'on ait un accord à plus long terme avec l'Ukraine"

L'Union européenne a instauré depuis 2022 une exemption de droits de douane sur des importations agricoles venant d'Ukraine pour soutenir Kiev face à l'invasion russe. Devant la contestation d'organisations agricoles sur cette concurrence jugée "déloyale", l'UE avait reconduit le dispositif en 2024 en plafonnant les volumes exemptés pour certains produits.

Européens et Ukrainiens doivent négocier dans les semaines qui viennent les suites qu'ils entendent donner à cet accord qui expire début juin. L'Ukraine, géant agricole, voudrait reconduire les exemptions de douanes en vigueur actuellement. Mais côté européen, le sujet est sensible notamment pour les volailles ou les oeufs, malgré les plafonds d'importations des produits dédouanés.

"Les discussions vont devoir être rapides. Du côté de l'Union européenne, on est prêt pour négocier et ça doit se faire dans les semaines à venir", a rappelé Christophe Hansen. L'accord "a causé, surtout dans certains Etats membres, des problèmes", a reconnu le commissaire européen à l'Agriculture. "Je pense que le mieux serait qu'on ait un accord à plus long terme avec l'Ukraine, notamment avec un alignement des standards de production", en termes d'utilisation des pesticides, a ajouté le Luxembourgeois.

A Paris il y a quelques jours, un responsable ukrainien avait poussé pour renouveler "l'accord au plus vite car les agriculteurs ukrainiens n'ont pas de visibilité et ne peuvent planifier leurs activités". A ce jour aucun projet de nouvel accord n'a été présenté, s'alarmait ce président de la commission Agriculture du Parlement ukrainien, Oleksandr Haidu.