Archéologie : ces nouvelles découvertes qui interrogent les origines de la civilisation chinoise

Plus de 13.000 reliques ont été découvertes dans la province du Sichuan, située dans la région sud-ouest du pays, plus précisément à Sanxingdui, une ancienne cité fortifiée vieille de 3.000 ans. Les archéologues ont découvert des tombes et des fosses sacrificielles contenant des offrandes en or, en jade et en bronze. "La particularité des fosses découvertes est qu'elles contiennent de très nombreuses pièces", explique le responsable des fouilles au micro d'Europe 1.

Des dizaines de milliers de pièces

"Certaines [pièces] sont vraiment minuscules. Nous en avons déjà déterré plusieurs milliers et une fois que toute la fouille sera terminée, il pourrait y en avoir encore plusieurs dizaines de milliers d'autres, ce qui est exceptionnel". Parmi les 13.000 objets retrouvés récemment à Sanxingdui, celui dont on parle le plus est une grille recouvrant une carapace de tortue en bronze torsadé.

Crédit : SHEN BOHAN / XINHUA / XINHUA VIA AFP

Une civilisation apparue il y a 4.500 ans

Il s'agit surtout de masques et de sculptures, qui lèvent le voile sur un ancien royaume, celui des rois Zhou, dont l'artisanat et les influences culturelles étaient très différents de ceux du reste de la Chine. Il n'existe aucune trace écrite de cette civilisation apparue il y a 4.500 ans et qui a prospéré en marge de l'ethnie Han, aujourd'hui dominante en Chine. Son existence viendrait donc conforter la thèse d'une civilisation chinoise aux origines multiples. Jusque-là, les historiens pensaient que le fleuve Jaune, le second plus long fleuve de Chine, était le seul berceau de l'empire du Milieu à Pékin.