EN DIRECT - Visite du pape à Marseille : le souverain pontife va bientôt regagner le Vatican

Un moment historique pour conclure la visite du pape François à Marseille. Ce samedi après-midi, le souverain pontife a célébré une grande messe au Stade Vélodrome devant 62.000 fidèles. Présent dans la cité phocéenne depuis vendredi après-midi, à l'occasion des Rencontres méditerranéennes, le Saint-Père s'est d'abord rendu à la basilique Notre-Dame de la garde, vendredi, avant de rendre hommage aux migrants et de dénoncer "le fanatisme de l'indifférence" quant à leur sort en Méditerranée, devenue selon lui un "immense cimetière".

Les principales informations Le pape François achève sa visite à Marseille ce samedi

Le souverain pontife célèbre actuellement une grande messe au Stade Vélodrome devant près de 60.000 fidèles

Plus tôt dans la matinée, il a prononcé un discours depuis le palais du Pharo et appelé à une "responsabilité européenne" face aux migrants

Ce samedi matin, François est allé à la rencontre de personnes en situation de précarité dans un quartier pauvre de Marseille avant de prononcer un discours au palais du Pharo, en clôture de ces Rencontres méditerranéennes. Le souverain pontife a de nouveau évoqué la question migratoire et appelé à une "responsabilité européenne" tout en martelant que les migrants "n'envahissent pas".

Le pape François est arrivé sur le tarmac de l'aéroport

Le souverain pontife se trouve actuellement à l'aéroport de Marignane d'où il prendra l'avion en direction du Vatican. Le président Emmanuel Macron, ainsi que son épouse Brigitte Macron, sont présents.

Des fidèles conquis

Alors que de nombreux spectateurs occupent toujours les travées du Vélodrome pour profiter de l'atmosphère, Europe 1 a rencontré Jacqueline, à l'extérieur de l'enceinte phocéenne. Particulièrement touchée, cette fidèle veut, avant tout, retenir l'humanité du pape François. "C'était une messe exceptionnelle. Le pape est tellement doux, on a l'impression que c'est notre père. Ce n'est pas quelqu'un de sévère comme certains que j'ai pu connaître à l'époque. Paul VI était particulièrement sévère, il me faisait peur à l'époque, alors que lui, non".

Beaucoup soulignent également le privilège d'assister à un tel évènement. "Ce sera l'un des plus beaux jours de ma vie", a confié un père de famille dans la matinée. Une fois le pape reparti en direction du Vatican, les Marseillais pourront poursuivre ce week-end festif avec la foire de Marseille qui se tient à quelques mètres seulement du stade Vélodrome.

La célébration s'achève sous la clameur du Vélodrome

La messe géante touche à sa fin au Vélodrome. Le pape François va quitter l'enceinte marseillaise pour prendre la direction de l'aéroport. Emmanuel Macron y sera également et assistera à la cérémonie d'au-revoir.

Le pape adresse ses remerciements

Le souverain pontife a tenu à remercier le président Emmanuel Macron, mais aussi la Première ministre Élisabeth Borne, qui l'avait accueilli à l'aéroport, ainsi que le maire de Marseille et tous les Français pour leur accueil. Et d'adresser ensuite ses pensées aux victimes de l'attentat de Nice, survenu le 14 juillet 2016 et au "peuple ukrainien meurtri". Le Saint-Père a conclu sa prise de parole en déclarant, en français : "S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi : ce n'est pas un travail facile ! Merci !".

Emmanuel Macron a évoqué la question migratoire, mais aussi la fin de vie avec le pape

Emmanuel Macron a évoqué samedi avec le pape François les questions migratoires, mais aussi la fin de vie, en lui présentant le "calendrier" et la "méthodologie" du projet de loi attendu sur ce deuxième sujet "dans les prochaines semaines", a déclaré l'Élysée.

Sur les migrants, alors que le chef de l'Église catholique a dénoncé "l'indifférence" des responsables politiques européens, "la France n'a pas à rougir, c'est un pays d'accueil et d'intégration", a dit la présidence. Sur la fin de vie, le chef de l'État n'est "pas entré dans le détail du contenu ni même des équilibres du texte", a-t-elle ajouté.

La messe commence

La célébration historique a débuté dans l'enceinte du stade Vélodrome. "Bonjour Marseille, bonjour la France !", a d'abord déclaré le pape François avant de faire le signe de croix.

François est arrivé au Vélodrome

Le souverain pontife a fait son apparition dans l'enceinte marseillaise à bord de la papamobile. Un immense tifo à son effigie vient également d'être déployé par un groupe de supporters de l'Olympique de Marseille. Les milliers de spectateurs, habillés de chasubles, ont dessiné une croix bleue sur fond blanc, le drapeau de Marseille, avant d'y inscrire un immense "Merci" en lettres jaunes composées à partir de feuilles dorée.

Le tifo surprise des supporters à l'arrivée du pape dans le stade Vélodrome pic.twitter.com/2S5Gf0Q1Y9 — France Bleu Provence (@bleuprovence) September 23, 2023

Le pape François déambule sur l'avenue du Prado

Le souverain pontife salue actuellement la foule depuis la Papamobile qui remonte l'avenue du Prado. Des milliers de fidèles sont présents derrière les barrières de sécurité pour tenter d'apercevoir le Saint-Père qui se dirige donc vers le Stade Vélodrome. Une déambulation diffusée sur les écrans géants de l'enceinte marseillaise.

Crédit photo : CHRISTOPHE SIMON / AFP

Les fidèles garnissent le Vélodrome

Moins d'une heure avant le début de la messe géante célébrée par le pape François dans l'antre habituel de l'Olympique de Marseille. Le souverain pontife saluera d'abord les fidèles depuis sa Papamobile qui remontera l'avenue du Prado en direction de l'enceinte phocéenne.

Les fidèles viennent de toute la France

Cette messe est très attendue par la communauté catholique, venue des quatre coins d'Europe pour assister à ce moment historique. Europe 1 a rencontré les premiers arrivés vendredi dans les rues de Marseille. Un reportage à lire ici.

Comment le Vélodrome s'est transformé en cathédrale

Dès le coup de sifflet final du match France-Namibie (96-0), disputé au Stade Vélodrome, les équipes chargées de la visite du Saint-Père à Marseille se sont retroussées les manches pour faire de cette enceinte sportive une cathédrale à ciel ouvert. Notre correspondant raconte les coulisses de cette incroyable transformation dans cet article.

Un important dispositif de sécurité

La venue du pape François à Marseille est un événement particulièrement surveillé. Près de 5.000 policiers et gendarmes au sol ont été mobilisés pour cette visite historique. Des dispositifs maritimes et aériens ont également été déployés. Retrouvez tous les détails dans cet article.