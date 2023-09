Visite du pape : dans les coulisses du Vélodrome transformer en 48 heures en une cathédrale

Transformer le stade Vélodrome de Marseille qui accueillait un match de la Coupe du monde de rugby en une enceinte qui accueillera la messe célébrée par le pape François devant 60.000 fidèles, le tout en moins de 48 heures. C'était le défi de taille XXL qu'ont dû relever les équipes chargées de la visite du Saint-Père dans la cité phocéenne. Et pour respecter ce timing plus que serré, ils ont fait les choses au plus simple.

Plusieurs défis de taille pour les organisateurs

Une scène sur deux niveaux, surplombée par une croix de 8 mètres de haut, des éléments de décor avec une statue de la Vierge amenée de la basilique Notre-Dame de la Garde, sans oublier l'autel et les pots de fleurs. Dès la fin de l'installation de tous les éléments dans la matinée, place aux répétitions de l'événement, pas de temps mort donc.

Surtout le grand pari des organisateurs, c'est le plan pour l'eucharistie. L'instant où les dizaines de milliers de fidèles vont se lever et circuler dans l'enceinte du stade. Un moment qui commémore le sacrifice du Christ chez les catholiques, durant lequel plusieurs dizaines de milliers de personnes vont se lever pour communier. "C'est un défi assez original pour un stade car la communion ne dure pas plus de 10 minutes" confie le directeur du stade, Martin d'Argenlieu concepteur de ce plan de circulation.

Et par souci d'efficacité, la traditionnelle quête connaît une touche de modernité. Elle se fera avec des paniers connectés avec lesquels il sera possible de faire un don avec le sans-contact de sa carte bleue.