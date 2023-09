Marseille : des pèlerins venus de toute la France pour apercevoir le pape François

Événement de grande ampleur et véritable défi logistique pour les organisateurs : le pape François célèbre une messe géante ce samedi au stade Vélodrome de Marseille. 60.000 catholiques sont attendus, une messe à guichet fermé pour un moment historique à suivre à partir de 16h15. Mais avant cela, de nombreux pèlerins tenteront d'apercevoir le souverain pontife, qui ira en papa mobile à la rencontre de la population dans le secteur du Prado. Accès libre mais ultra sécurisé avec des fouilles sur place. L'événement est évidemment très attendu par les catholiques, qui sont d'ailleurs venus des quatre coins du pays pour y assister. Europe 1 a rencontré les premiers arrivés vendredi dans les rues de Marseille.

"C'est immanquable"

Le pape à Marseille, Nadia a beau habiter dans les Cévennes à plus de 200 kilomètres, impossible pour elle de rater cela : "Quand j'ai appris que le pape François viendrai au Vélodrome, j'ai fait tout ce que je pouvais pour obtenir une place et voilà j'y suis !", s'exclame-t-elle, enjouée. "J'ai déjà eu la chance d'être bénie par le pape au Vatican, alors ce sera une deuxième rencontre pour moi", précise la croyante.

Johan, lui, a fait le déplacement depuis Bordeaux avec un ami. Tous deux sont étudiants et ont du sacrifier quelques économies pour venir rencontrer le pape. "Ce n'était pas évidemment de venir, surtout pour des étudiants car on n'a pas beaucoup d'argent mais on a réussi à trouver un vol pas très cher. C'est immanquable. Je pense que l'on ne va pas beaucoup dormir mais on va passer une bonne journée", espère-t-il.

Et si comme eux la majorité est seulement à Marseille pour le week-end, d'autres sont déjà là depuis le début de la semaine comme Jean-Guillaume, qui ne rate aucune activité des journées de la Méditerranée. Cela fait une semaine que je suis là. C'est la procession de Notre-Dame de la Garde, je vais aller à la Sainte-Baume voir Marie-Madeleine… Tout ça est un peu un événement", décrit-il. Et tous ne pensent qu'à une chose : apercevoir le pape, à la messe du Vélodrome pour les plus chanceux, ou à bord de sa papa mobile sur l'avenue du Prado.