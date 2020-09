EN DIRECT - Rentrée scolaire : masques, distanciation... le protocole sanitaire a été assoupli depuis juin

EN DIRECT

C'est la rentrée ! Après de longs mois sans école ou presque pour bon nombre de petits Français, c'est l'heure de retrouver les copains, de découvrir ses professeurs et connaître son emploi du temps. L'ensemble des 12,4 millions d'écoliers, collégiens et lycéens français font leur rentrée ce mardi. Malgré la crise sanitaire et une circulation du coronavirus en France qui fait planer la menace d'un durcissement des règles d'accueil au cours des prochaines semaines, le gouvernement espère que cette rentrée sera "la plus normale possible". Europe 1 vous fait suivre en direct cette journée particulière.

Les principales informations à retenir : Plus de 12 millions d'élèves retournent en classe aujourd'hui

De nombreuses mesures sanitaires sont en vigueur dans les établissements scolaires, dont le port du masque obligatoire dès le collège

"Il ne manquera pas d'enseignants dans les classes", a rassuré Jean-Michel Blanquer lundi

"On est un peu inquiets" : À Crépy-en-Valois, la rentrée est très particulière

Au Collège Jean de la Fontaine de Crépy-en-Valois, dans l'Oise, la rentrée sera chargée d'émotion. Il y a six mois, au tout début de la crise sanitaire et de l'épidémie de coronavirus, un enseignant est décédé et l'établissement a dû fermer avant tous les autres. "Ça fait un peu bizarre de reprendre les cours", confie une élève à Europe 1. Découvrez notre reportage :

Masques, distanciation... : le protocole sanitaire a été assoupli depuis juin

Pour cette rentrée, les gestes barrières seront plus que jamais à l'ordre du jour. La distanciation physique devra, elle, être recherchée dans la mesure du possible, mais elle ne sera pas obligatoire. Les enseignants porteront un masque, de même que les élèves à partir du collège, y compris pendant la récréation. Sauf exception, ces protections ne seront pas fournies : chacun devra avoir le sien. Mais les établissements disposeront de stocks de secours en cas de besoin. Les parents qui veulent accompagner leurs enfants, comme c'est la tradition en maternelle, pourront le faire sous conditions. Une école des Hauts-de-Seine a par exemple précisé qu'un seul des deux parents pourrait entrer dans l'enceinte de l'école, en étant masqué.

Plusieurs départements, comme la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques ou la Corse-du-Sud, viennent de rendre obligatoire le port du masque autour des établissements scolaires. En cas de symptômes, des tests seront réalisés pour remonter la chaîne de contamination et prendre des mesures d'isolement, a précisé le ministre. Il est par ailleurs recommandé de prendre la température de son enfant avant qu'il ne parte à l'école, et de le faire rester à la maison s'il présente une température supérieure à 38°.

"Il ne manquera pas d'enseignants dans les classes"

"Normalement, il ne manquera pas d'enseignants dans les classes", a assuré lundi Jean-Michel Blanquer, précisant que les quelques personnes vulnérables "qui ne pourront pas être là" seraient remplacées. Aucun établissement ne sera fermé dès mardi à cause de l'épidémie de Covid-19, a assuré le ministre de l'Éducation nationale. Mais cela pourrait évoluer au cours des prochaines semaines, si la situation sanitaire se détériore, après une décision conjointe entre préfets, recteurs et autorités de santé.

Europe 1 s'est intéressée à la reprise des profs et leur a posé la question : anxieux ou impatient ?

Que manger avant de partir à l'école ?

Mais la présence du Covid-19 ne doit pas faire oublier les bonnes pratiques ! S'ils ne mangent pas le matin, les enfants vont donc manquer de carburant et cela va se traduire directement par une baisse de l'attention et des performances intellectuelles vers 10-11 heures. Aussi, le Dr Jimmy Mohammed vous livre sur Europe 1 les trois conseils pour réussir la rentrée : un bon petit-déjeuner, pas d’écran le matin et un cartable pas trop lourd.

Faire le point sur les conséquences du confinement

Cette rentrée permettra aussi très vite de faire le point sur les éventuels retards pris pendant le confinement, et de constater si les disparités scolaires se sont encore creusées pour pouvoir y remédier. Dans plusieurs communes, comme à Suèvres, dans le Loir-et-Cher, des écoliers ont repris le chemin des classes une semaine plus tôt que tout le monde. Certains d'entre eux n'y étaient pas retourné depuis le mois de mars.

Emmanuel Macron souhaite une bonne rentrée aux jeunes

Le chef de l'État, qui a décollé lundi soir pour Beyrouth, ne pourra pas cette année visiter une classe le jour de la rentrée scolaire comme il en a l'habitude. D'où cette vidéo enregistrée dans le jardin du Palais et diffusée sur Instagram, réseau social très prisé des jeunes. "C'est une rentrée un peu particulière, parce que le virus est toujours là et qu'il faut vous protéger", souligne-t-il. "Donc je compte beaucoup sur vous, dès demain matin, pour appliquer les gestes barrières, le port du masque et tout le reste".

Rentrée dans le reste de l'Europe, où le masque est obligatoire dès six ans en Espagne

Eu Europe, les Belges, Russes et Ukrainiens reprennent aussi le chemin de l'école après leurs camarades allemands, nord-irlandais ou écossais. En Espagne, où la rentrée s'échelonnera entre le 4 et le 15 septembre selon les régions, c'est dès six ans que les enfants devront porter le masque à l'école, et à tout moment. S'inspirant de cette mesure, dans une tribune publiée par Le Parisien samedi, un collectif de professionnels de santé a appelé à rendre obligatoire le port du masque en milieu scolaire dès l'âge de six ans, contre 11 ans dans le protocole actuellement en vigueur pour la rentrée.