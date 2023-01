EN DIRECT - Réforme des retraites : suivez la deuxième journée de mobilisation

On prend les mêmes et on recommence. Ce mardi, l'intersyndicale défilera dans les rues pour exprimer son opposition à la réforme des retraites, tout comme le 19 janvier dernier. Ce jour-là, la mobilisation avait été un succès puisqu'1,12 million de manifestants avaient battu le pavé dans toute la France. Un mouvement qui s'accompagnera de grèves dans plusieurs secteurs et notamment les transports, l'éducation et les services publics. Les stations de ski et les raffineries seront également impactées.

Les principales informations : Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue ce mardi

Les secteurs des transports et de l'éducation seront particulièrement impactés par le mouvement de grève

Selon une note du renseignement territorial consultée par Europe 1, entre 1 et 1,2 millions de personnes sont attendues dans tout le pays

Les perturbations dans le secteur des transports

Un trafic très perturbé dans le métro parisien, seulement 2 TER sur 10 dans l'ensemble du pays et 1 TGV sur 3 en moyenne... La grève dans le secteur des transports sera particulièrement suivie ce mardi 31 janvier et entraînera des difficultés sur l'ensemble des rails de l'Hexagone mais aussi dans les airs. Retrouvez toutes les prévisions de trafic dans cet article.

À 6 heures, à la gare Saint-Lazare, le trafic est déjà au ralenti sur les lignes de train et de métro. Plus d'une heure de retard est prévue pour les trains des lignes L et J. Les trains prévus avant 6 heures ont eux été supprimés. Une situation difficile pour ces usagers rencontrés par Europe 1 ce mardi matin. "D'habitude, je prends le train à 5h52 pour Versailles Rive-Droite mais aujourd'hui les trains sont supprimés. Je dois attendre une heure, je n'ai pas le choix", explique Bryan. Pour ceux qui ont prévu le coup comme Soulaf, les conséquences sont les mêmes. La jeune fille est partie à 4 heures de chez elle et n'arrivera qu'à 8h15 au travail.

Ils sont nombreux à avoir confié au micro d'Europe 1 ne pas avoir le choix : il faut aller travailler. Pour ces Parisiens, la réforme des retraites est loin d'être une priorité.

50% de grévistes dans les écoles, selon le premier syndicat du primaire

Dans les écoles, 50% des enseignants des maternelles et primaires seront grévistes, selon le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire qui y voit le signe d'un haut niveau de contestation, après le taux de 70% de grévistes le 19 janvier. À Paris, une centaine d'écoles seront fermées. Le 19 janvier, le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, avait fait état d'un taux de 65% des professeurs de collèges et lycées grévistes. Selon le ministère, la mobilisation se traduisait par un taux d'enseignants grévistes de 42,35% en primaire, 34,66% en collèges et lycées.

75 à 100% de grévistes dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies, selon la CGT

Les principales raffineries et dépôts de carburants du géant pétrolier TotalEnergies comptent 75 à 100% de grévistes mobilisés contre le projet de réforme des retraites, à l'appel de la CGT, a-t-on appris mardi auprès du syndicat.

La raffinerie de Normandie compte 75% de grévistes, celles de Feyzin (Rhône) et Donges (Loire-atlantique) respectivement 80 et 90% de grévistes, un taux qu'on retrouve à la bio-raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), et le dépôt de carburants de Flandres (Nord) est en grève à 100%, selon Eric Sellini, coordinateur national du syndicat pour TotalEnergies.

À quoi s'attendre pour cette journée de mobilisation ?

D'après une note du service du renseignement territorial consultée par Europe 1, entre 1 et 1,2 million de Français devraient manifester ce mardi. Des chiffres à peu près équivalent à ceux recensés le 19 janvier, date de la première journée de mobilisation, où 1,12 million d'opposants à la réforme des retraites s'étaient réunis. Le gouvernement craint également la présence d'éléments radicaux perturbateurs qui pourraient semer le trouble dans les cortèges.