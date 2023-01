Grève du 31 janvier contre la réforme des retraites : quels sont les secteurs concernés ?

Écoles, transports publics, centrales électriques, raffineries : de nombreux secteurs s'annoncent perturbés ou bloqués mardi par le deuxième appel intersyndical à la grève contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, après celui du 19 janvier. Europe 1 fait le point sur les différentes mobilisations à venir ce mardi.

Une centaine d'écoles fermées à Paris

Dans les écoles, 50% des enseignants des maternelles et primaires seront grévistes, selon le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire qui y voit le signe d'un haut niveau de contestation, après le taux de 70% de grévistes le 19 janvier. A Paris, une centaine d'écoles seront fermées. Il n'y a pas de prévisions pour collèges et lycées.

Le 19 janvier, le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, avait fait état d'un taux de 65% des professeurs de collèges et lycées grévistes. Selon le ministère, la mobilisation se traduisait par un taux d'enseignants grévistes de 42,35% en primaire, 34,66% en collèges et lycées.

"Trafic fortement perturbé" à la SNCF

Le secteur des transports sera très fortement concerné par la mobilisation de mardi. Dans les aéroports, c'est principalement la grève de contrôleurs aériens qui va provoquer des perturbations et des retards. Dans le métro parisien, seules les lignes 1 et 14 automatiques fonctionneront normalement.

Dans les trains, la SNCF prévoit un trafic "très fortement perturbé". La mobilisation des cheminots réduira le nombre de TER à 2 sur 10 en régions, le trafic des TGV à 25% à 30% selon les axes et il n'y aura quasiment pas de trains Intercités, ni aucun train de nuit. Retrouvez ici les prévisions de trafic détaillées.

Une grève très suivie dans les raffineries

La grève devrait être très suivie dans les raffineries, après déjà deux journées d'arrêt de travail, les 19 et 26 janvier : les raffineries ont fonctionné ces jours-là mais les expéditions de carburants ont été bloquées 24 heures à chaque fois et les débrayages ont pu concerner par moment jusqu'à 100% du personnel sur certains sites de TotalEnergies.

Chez EDF, un agent sur deux a fait grève le 19 janvier et les grévistes devraient de nouveau faire baisser la production d'électricité dans les centrales nucléaires et les barrages, sans toutefois provoquer de coupures de courant, le gestionnaire du réseau RTE encadrant strictement ces actions. Dans l'électricité et le gaz, des actions "Robin des bois" ou des coupures ciblées chez EDF ou Engie pourraient avoir lieu.