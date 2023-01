Réforme des retraites : Paul, Christine… ces Français qui manifestent pour la première fois

Le gouvernement "est sourd à tous ces mouvements-là. Et c'est ça qui me met, moi, très en colère". Au micro d'Europe 1, Christine ne cache pas son agacement contre le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement. Alors, cette Brestoise de 59 ans a décidé de se rendre dans les rues de sa ville pour protester contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans.

Le comportement du gouvernement pointé du doigt

Et malgré plus d'un million de manifestants selon l'État - deux millions pour la CGT - partout en France le 19 janvier dernier, du côté de l'exécutif et du chef de l'Etat, le discours reste le même. "La réforme est indispensable" assure ainsi Emmanuel Macron. "C'est de l'idéologie de ne revenir sur rien", estime l'ingénieure.

"Il n'y a aucune prise en compte des manifestations, des sondages qui sont plutôt défavorables à cette réforme. Donc il faut vraiment poursuivre (le mouvement) et être encore plus présent" pour montrer notre opposition, poursuit-elle. Et elle n'est pas la seule à sauter le pas pour aller manifester, face à la détermination du gouvernement à faire voter la réforme.

"J'ai pris conscience de l'ampleur de la réforme"

C'est le cas de Paul, salarié à Paris qui a décidé d'arpenter les grands boulevards avec ses amis, après avoir vu la forte mobilisation le 19 janvier dernier. "S'il y a autant de personnes qui se mobilisent alors qu'elles sont si différentes, c'est qu'il faut que je m'y intéresse un peu plus", reconnaît le parisien.

"Et puis, j'ai pris conscience de l'ampleur de la réforme et je ne veux pas avoir ça sur la conscience, de ne pas être allé montrer mon soutien aux manifestants", explique Paul. Désormais, pour ces nouveaux manifestants fermement opposés à la réforme, ce n'est que le début d'une série de mobilisations à laquelle ils sont désormais déterminés à participer.