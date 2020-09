EN DIRECT - Coronavirus : une amende en cas de non respect du confinement en Angleterre

EN DIRECT

La situation sanitaire reste tendue en France où 31.274 personnes sont mortes après avoir contracté le Covid-19. Près de 13.500 contaminations supplémentaires - un nouveau record - ont été enregistrées en 24 heures, selon le bilan publié samedi par Santé publique France. Par ailleurs 73 nouveaux patients sont entrés en réanimation, portant le total de lits occupés à 593. Face à ce rebond de la pandémie, une série de mesures contraignantes ont été annoncées vendredi pour la ville de Nice, mais aussi en Indre-et-Loire où "les soirées dansantes et les soirées organisées par les communautés étudiantes", entre autres, seront interdites à compter de lundi.

Dans le monde, le coronavirus poursuit sa propagation, notamment en Europe. L'Espagne a ainsi décidé de reconfiner sa population localement dans la région de Madrid, et le gouvernement britannique n'exclut pas de recourir à un nouveau confinement général. Le reconfinement général est par ailleurs entré en vigueur vendredi en Israël, confronté à une deuxième vague.

Les infos à retenir : En France, le dernier bilan fait état de 26 morts et près de 13.500 contaminations en 24 heures

20% des lits en réanimation sont occupés par des malades du coronavirus en Île-de-France, selon l'ARS

De nouvelles mesures restrictives en Indre-et-Loire

En France, hausse des contaminations et du taux de positivité

Après une nette dégradation révélée par le bilan de vendredi qui faisait état de 123 décès supplémentaires, le bilan publié samedi relève 26 morts supplémentaires dus au coronavirus. Mais les nouvelles contaminations, elles, sont toujours plus nombreuses avec 13.498 cas en 24 heures. Au total, on dénombre 31.274 morts depuis le début de la pandémie.

470 nouveaux patients ont été hospitalisées et 73 personnes sont entrées en réanimation ou en service de soins intensifs sur les dernières 24 heures. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) a augmenté pour la première fois depuis une dizaine de jours, passant à 5,6%.

En réanimation, le professeur Djillali Annane, chef du service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Poincaré de Garches, évoque même "une situation délicate jusqu'à mars, voire mai 2021" et affirme qu'il va être "compliqué de gérer à nouveau une telle situation". "On note une accélération des cas graves, presque la totalité des patients qui sont admis pour Covid sont intubés et sous coma artificiel", poursuit-il au micro d'Europe 1.

Une tribune en faveur d'une vaccination "massive" contre la grippe

75 députés de la majorité lancent un appel à se faire vacciner "massivement" contre la grippe. Une tribune de Julien Borowcyz (LREM), co-signée par 74 autres députés de la majorité et publiée dans le JDD, qui évoque un "acte citoyen" afin de ne pas voir cette maladie s'ajouter à la pandémie de Covid-19 dans une "cohabitation épidémique". L'auteur de la tribune souligne qu'à "l'approche de l'hiver, le risque est grand de voir s'entrechoquer le Covid-19 avec la grippe, elle-même responsable de 10.000 morts environ chaque année".

"Cette cohabitation épidémique pourrait s'avérer délétère en entraînant des retards de diagnostics, en provoquant des complications chez les plus fragiles d'entre nous et en engendrant un afflux massif de malades dans les hôpitaux", ajoutent les signataires, qui assurent qu'ils se feront tous vacciner contre la grippe. "Se vacciner contre la grippe deviendra dès cet automne un enjeu de santé publique et surtout un acte citoyen", poursuivent ces députés.

Des résultats bientôt accélérés en Île-de-France ?

Invité de la matinale d'Europe 1, samedi, le directeur de l'ARS Île-de-France, Aurélien Rousseau, a assuré que la région sera capable de fournir les résultats des tests de dépistage au Covid-19 aux personnes "prioritaires" en 24 heures, grâce aux 20 nouveaux centres ouverts à partir de lundi matin.

Il a par ailleurs indiqué que le nombre de malades du Covid-19 progressait tous les jours en Île-de-France. Actuellement, plus de 2.300 patients sont soignés à l'hôpital dont 263 en réanimation, soit 20% des lits de réanimation. "Il faut réagir vite, parce qu'on ne pourra pas vider les réanimations comme on l'a fait la dernière fois. On ne pourra plus reporter d'opérations", a conclu Aurélien Rousseau.

Soirées étudiantes, buvettes et vins d'honneur interdits en Indre-et-Loire

"Le classement de l'Indre-et-Loire en zone de circulation active du virus dite 'rouge' implique de nouvelles mesures de protection sanitaire", a expliqué la préfecture du département, samedi. À partir de lundi seront ainsi interdits "les soirées dansantes et les soirées organisées par les communautés étudiantes", "les buvettes, apéritifs, vins d'honneur, cocktails, goûter et 'pots' avec consommation statique en position debout", "les buvettes dans les espaces clos sans accueil assis" ainsi que "les consommations partagées (planches, snacking, etc.)".

Jusqu'à 10.000 livres d'amende au Royaume-Uni

Les Britanniques qui ne respecteront pas un auto-confinement en cas de contamination au coronavirus se verront infliger une amende pouvant aller jusque 10.000 livres sterling (11.000 euros), a annoncé samedi le gouvernement lors de la présentation des nouvelles règles visant à réduire le nombre de cas positifs.

Le Premier ministre Boris Johnson, qui avait déclaré cette semaine que le Royaume-Uni faisait face à la seconde vague de Covid-19, a présenté de nouvelles restrictions appliquées aux habitants des régions du nord, nord-ouest et centre de l'Angleterre, principalement touchées. Le Royaume-Uni demande aux personnes testées positives de s'isoler 10 jours, alors que ceux qui vivent avec une personne testée positive ou présentant les symptômes doivent s'auto-confiner 14 jours.

Plus de 953.000 morts dans le monde, augmentation des contaminations

La pandémie a accéléré nettement cette semaine, avec 286.000 nouveaux cas enregistrés par jour dans le monde, soit 8% de plus que la semaine précédente. Comme les dernières semaines, c'est en Europe que le rythme des contaminations accélère le plus (+16% par rapport à la semaine précédente). Le nombre de nouveaux cas quotidiens y a triplé depuis début juillet (47.300 cette semaine, contre environ 15.000).

Plus de 30 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP. Au total, au moins 30.556.040 cas, dont 953.025 décès, ont été déclarés. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 199.255 morts. Viennent ensuite le Brésil (136.532 morts), l'Inde (85.619), le Mexique (72.803) et le Royaume-Uni (41.732).

L'Inde est le pays qui a enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (plus de 1.000 par jour), devant les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, la Colombie et l'Iran.