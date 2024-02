EN DIRECT - Blocages des agriculteurs : intrusion à Rungis, la colère des exploitants s'invite au sommet européen

La mobilisation des agriculteurs en colère ne faiblit pas dans le pays. Dans la journée de mercredi, 15 agriculteurs ont été placés en garde à vue pour "entrave à la liberté de circulation" avant d'être remis en liberté quelques heures plus tard. En début de soirée, 79 personnes, qui avaient réussi à pénétrer à pied dans le marché de Rungis, ont été interpellées puis placées en garde à vue. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a fait état d'un total de 91 interpellations.

De son côté, la Commission européenne a proposé des mesures sur les importations et sur les jachères pour tenter de calmer la colère, en vain. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Après une intrusion au marché de Rungis, 91 personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue.

Au moins 150 actions d'agriculteurs sont recensées dans le pays

la Commission européenne a présenté ses premières concessions face à la colère des agriculteurs européens

Plusieurs centaines de tracteurs sont attendus jeudi à Bruxelles pour une manifestation d'agriculteurs venus de plusieurs pays dans le quartier européen

Une première intrusion à Rungis

les agriculteurs maintiennent la pression sur les autoroutes aux abords de Paris, où sept points de blocages étaient actifs mercredi soir, entravant l'accès à la capitale sans toutefois l'empêcher. L'objectif affiché de la Coordination rurale, non suivi par les autres syndicats, d'envahir le marché de Rungis, poumon alimentaire de la région parisienne, s'est esquissé mercredi après-midi : 91 personnes ont été interpellées en fin d'après-midi pour s'être introduites à pied dans l'enceinte du marché de gros, où des "dégradations" ont été commises, selon le préfet de police de Paris.

Depuis, au moins 15 personnes ont été libérées, les autres étant encore maintenues en garde à vue. Ce jeudi matin, les forces de l'ordre contrôlaient toujours les entrées du plus grand marché de France. Des véhicules blindés et des camions de CRS empêchent tout passage en force.

Mais le convoi de tracteurs visant Rungis n'est pas encore arrivé : une partie, bloquée dans le Loiret par les forces de l'ordre, a décidé d'y passer la nuit, un autre groupe s'est arrêté à Etampes en Essonne.

Au moins 150 actions dans le pays, Lyon quasi encerclée

Dans le pays, plus de 150 rassemblements - barrages filtrants, blocages ou manifestations - ont été recensés mercredi, notamment autour d'Orange, Nîmes, Arles, Aix-en-Provence, Grenoble ou Nantes. A Lyon, l'encerclement était quasi complet, mis à un part un dernier noeud routier.

"Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Ce qui va nous permettre de vivre et de survivre, c'est nos prix de vente", a dénoncé Laurent Saint-Affre, délégué de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) rencontré à Rodez, au milieu de 400 tracteurs mobilisés dans le centre-ville.

Concessions de la Commission européenne

Les blocages d'agriculteurs ne faiblissent pas jeudi en France, en particulier autour de la capitale où les forces de l'ordre maintiennent la protection du marché de Rungis pendant qu'Emmanuel Macron se rend à Bruxelles où la crise agricole européenne s'invite en marge d'un sommet des Vingt-sept.

Le président français doit s'entretenir avant 10 heures avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au sujet du "futur de l'agriculture européenne", a annoncé l'Élysée, avant ce Sommet européen extraordinaire consacré au budget de l'UE et à l'aide à apporter à l'Ukraine. Les aides dégagées mercredi par le gouvernement français comme les concessions de la Commission européenne - sur les jachères et les importations ukrainiennes - n'ont pas semblé trouver grâce aux yeux de la profession, également mobilisée en Italie, Espagne et Allemagne.

Des agriculteurs européens en route vers Bruxelles

Plusieurs centaines de tracteurs devraient converger à Bruxelles, selon les organisateurs. La principale confédération syndicale agricole italienne, Coldiretti, a annoncé s'y rendre avec un millier de ses membres pour dénoncer "les folies qui menacent l'agriculture".

Mercredi soir, des agriculteurs français et belges ont bloqué "ensemble" un point de la frontière, dénonçant "la distorsion de concurrence" entérinée par les accords de libre échange, et réclamant "des annonces très fortes" jeudi.