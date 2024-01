Colère des agriculteurs : «Notre détermination est totale», lance Arnaud Rousseau, président de la FNSEA

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA rappelle la "détermination totale" des agriculteurs mobilisés dans le mouvement de contestation tout en appelant à "la nécessité du calme et de la non-violence".

Le président de la FNSEA a rappelé les principales revendications des agriculteurs : "On a la volonté de continuer à produire pour nourrir les Français et faire notre métier. Cela passe par la possibilité d'avoir du revenu mais ça passe aussi par tous les moyens de production dont on a besoin dans un cadre de concurrence qu'on ne supporte plus alors qu'on est parfaitement conscients qu'il faut être dans un monde ouvert".

Il estime également que la mobilisation doit s'effectuer "dans l'ordre, le calme et la rigueur".

Volonté de Gabriel Attal

Le président de la FNSEA souhaite l'ouverture de "mesures d'urgence symbolique" pour lever la mobilisation. Il rappelle également le coût symbolique et financier de cette contestation pour les agriculteurs : "Partir de chez soi plusieurs jours, c'est compliqué".

Arnaud Rousseau s'est entretenu avec Gabriel Attal ce lundi lors d'une rencontre à Matignon. D'après le syndicaliste, le Premier ministre est "volontaire" pour accéder aux revendications des agriculteurs et souhaite "aller plus loin".