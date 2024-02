Pascal Praud et vous - «Avec 700 euros par mois à deux, j'ai dû faire un emprunt pour payer mes charges sociales», s'indigne un éleveur de chèvres

Travailler pour une misère. Après avoir passé sa nuit en garde à vue, Nicolas, éleveur de chèvres, est l'invité de Pascal Praud et vous ce jeudi. Au micro d'Europe 1, il raconte les difficultés financières que rencontrent les agriculteurs dans leur métier. Cela fait maintenant 20 ans que cet exploitant élève des chèvres, et aujourd'hui, il connait sa pire période. "Au début, on faisait des bonnes années. Là, ça devient plus possible", déplore Nicolas. Lui et sa femme sont payés 700 euros. "Ca fait 350 euros chacun pour avoir travaillé 50 heures par semaines, même plus. C'est aberrant", alerte l'éleveur. Sur le plateau, cet agriculteur admet faire un emprunt pour payer la MSA, les charges sociales. "On est sur une lame de rasoir permanent", s'indigne-t-il.