EN DIRECT - Blocages des agriculteurs : suivez la prise de parole de Gabriel Attal

La colère ne redescend pas chez les agriculteurs français. Malgré les annonces du Premier ministre la semaine dernière, les cultivateurs ont poursuivi les blocages partout dans le pays, certains prenant même la route vers Paris avec pour objectif : bloquer le marché international de Rungis. En cause : des revenus trop faibles, des normes toujours plus contraignantes et une concurrence jugée déloyale et exacerbée par les traités de libre-échange.

Face à la poursuite du mouvement, le locataire de Matignon prendra de nouveau la parole ce midi. Suivez notre direct.