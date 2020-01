En 2020, les banques accorderont moins de crédits longue durée

ANALYSE

Il sera plus difficile en 2020 d'obtenir un prêt à longue durée de la part d'une banque. En effet, le Haut conseil de stabilité financière recommande de ne plus consentir aux particulier des crédits supérieurs à 25 ans.

Une recommandation "déjà pratiquée par les banques"

Maëlle Bernier, porte parole de Meilleurstaux.com, courtier expert en prêt immobilier, explique les raisons de cette recommandation invitant à restreindre les crédits. "Les restrictions portent sur les très longues durées. Il a été demandé aux banques de ne plus prêter au-delà de 25 ans, et d'être extrêmement vigilant à l'endettement des ménages. Globalement, les banques ne prêtent pas au-delà de 25 ans. 40% des prêts accordés sont sur 25 ans. Au-delà, ils représentent moins de 1%", explique Maëlle Bernier au micro d'Europe 1. "Cette recommandation est déjà pratiquée par les banques", assure-t-elle.

Qui risque d'être pénalisé ?

"Ce sont les jeunes. Ceux qui empruntent sur des durées très longues, c'est ceux qui accèdent pour la première fois à la propriété, qui ont peu d'épargne, peu d'apport, et pour qui ces durées longues sont un moyen de mettre un pied dans la propriété", explique Maëlle Bernier. "Si on restreint ces durées longues, on laisse sur le carreau les plus précaires, les plus jeunes en tout cas. Les gens qui n'ont rien ou peu de côté vont être pénalisés".