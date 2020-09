Ému, Richard Berry évoque le plat fétiche de sa mère

INTERVIEW

Richard Berry aime la cuisine, et ce pour une bonne raison. "Cela vient de ma mère", a confié l'acteur au micro de Laurent Mariotte samedi, dans La Table des bons vivants, sur Europe 1. "Je trouve qu'autour de la cuisine se fédèrent énormément de relations chaleureuses, d'échanges, de contacts."

"J'ai un peu peur d'appréhender ce plat"

"Je me souviens, souvent, qu'à la maison venaient des gens, des couples, pour manger la cuisine de ma mère. Et il s'en souviennent encore", poursuit l'acteur. "On va chez chez un chef parce qu'on aime sa cuisine et qu'on a envie de se retrouver autour de cette cuisine, son univers, son tempérament."

Quels sont les plats de l'enfance de Richard Berry ? "Beaucoup de choses orientales. Notamment une recette de boulettes chinoises, un mélange de plusieurs viandes avec énormément de délices d'épices à l'intérieur, et puis une sauce de dingue", confie-t-il avec émotion. "Ma sœur sait la faire. Ma femme a pris la recette et donc je vais essayer un jour de m'y lancer. Parce que depuis que ma mère est née et disparue, j'ai eu un peu peur d'appréhender ce plat."

"Le souvenir des gens passe par ce relais", appuie encore l'acteur, particulièrement attaché aux repas familiaux et entre amis, autour d'un plat cuisiné. "C'est important."