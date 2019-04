Macron aux pompiers intervenus à Notre-Dame : "Vous avez été exemplaires" sous le regard du "monde entier"

"Le pays et le monde tout entier nous ont regardés et vous avez été exemplaires", a lancé Emmanuel Macron, jeudi, à l'Élysée, en recevant les pompiers et d'autres personnes mobilisées pour sauver lundi Notre-Dame de Paris.

"Beaucoup de courage et de dignité". En préambule de son intervention dans la salle des fêtes de l'Elysée, devant 300 personnes, 250 pompiers de Paris, des pompiers des départements franciliens, des policiers, des membres de la Croix Rouge et de la Protection civile, le chef de l'État a salué l'attitude des personnes mobilisées pour lutter contre l'incendie : "Permettez-moi d'avoir un mot pour vous qui avez fait preuve de beaucoup de courage et de dignité."

Les pompiers, "un exemple". "Vous avez été l'exemple parfait de ce que nous devons être", a-t-il ajouté, se disant "très honoré, très heureux et très fier" de la venue de ces pompiers, policiers et sauveteurs. Ses proches l'ont d'ailleurs dit "très touché" par l'incendie de lundi soir. Il est ensuite allé à la rencontre de ces invités, alors que La République en marche, le parti présidentiel, n'a pas encore repris la campagne des européennes.