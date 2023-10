«C'est du jamais vu» : face aux cas de punaises de lit, les entreprises de désinfection croulent sous les appels

Elles sont partout… Après les logements, les hôtels et les cinémas, des punaises de lit ont été signalées dans les transports en commun. À tel point que la mairie de Paris a demandé à la Première Ministre un plan de lutte national. Au cours des 5 dernières années, plus d'un foyer sur dix a été infecté, selon l'Anses. Le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières semaines, faisant de la vie un enfer pour beaucoup de Français.

Mais pour les entreprises de désinfection, comme Super Nuisibles à Charenton-Le-Pont en région parisienne, c'est aussi un business très florissant. Depuis l'ouverture de la boutique ce matin, Dan, directeur général de la société, croule sous les appels. C'est le 10ᵉ de la journée pour une suspicion de punaises de lit.

Jusqu'à 30 interventions par jour

"Vous avez pris une photo de l'insecte que vous avez vu ? Vous pouvez me le décrire ?", demande-t-il à la dame au téléphone. En quelques semaines, les désinfections contre ces nuisibles sont devenues le premier motif d'intervention de l'entreprise, qui en fait jusqu'à 30 par jour, contre deux ou trois habituellement. Ses services ne sont d'ailleurs pas réservés aux particuliers. "On a été contactés par des salles de meeting où les surfaces sont énormes, où ils ont des infestations importantes. Également par des restaurateurs, des cinémas. On est deux à répondre au téléphone, on ne fait que répondre au téléphone et conseiller".

Face à l'ampleur du phénomène, Dan lui-même doit parfois se rendre sur le terrain. Il enregistre plus de 100% d'augmentation du chiffre d'affaires. Les retombées économiques sont donc bien au rendez-vous. Ici, il faut compter entre 220 et 1.000 euros par intervention selon la taille de la surface à désinfecter. Et deux passages en général pour arriver à bout des insectes. "En un mois, on est à plus de 100% d'augmentation du chiffre d'affaires. C'est du jamais vu."

L'entreprise, qui compte aujourd'hui neuf collaborateurs, cherche aussi à recruter au moins trois personnes pour répondre à l'afflux de demande.