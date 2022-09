Éducation : une rentrée sereine avec l’avance immédiate de crédit d’impôt

Cet article est sponsorisé par Acadomia

L’avance immédiate de crédit d’impôt est une petite révolution pour le secteur du service à la personne. Elle permet de déduire directement le montant du crédit d’impôt, sans avance de la part des ménages. Cette mesure concerne l’entreprise de soutien scolaire Acadomia et constitue un vrai coup de pouce pour le pouvoir d’achat des Français, tout en démocratisant l’accès aux cours particuliers. Elle change également la donne pour le statut des enseignants et les finances publiques.

Un enseignement de qualité accessible à tous

En matière de soutien scolaire, il est important d’aider les élèves dès l’apparition des premières difficultés afin d’éviter qu’elles ne s’accumulent. Cela sera désormais possible puisque l’avancement de crédit d’impôt permet de diviser par deux la mise de fond initiale des familles, qui ne devront plus avancer les frais et attendre un an pour bénéficier des 50% pris en charge par l’Etat. En préservant le pouvoir d’achat des familles, les cours d’Acadomia deviennent accessibles au plus grand nombre. Une façon de réduire les inégalités et d’accompagner parents et enfants dans une année scolaire plus sereine.

L’expertise d’Acadomia Premier groupe éducatif en France, Acadomia recrute rigoureusement des enseignants partout sur le territoire pour proposer des cours sur mesure, du primaire au supérieur. Un accompagnement et un suivi pédagogique essentiels, pour une augmentation moyenne de +3,9 points dans les matières travaillées. De quoi restaurer la confiance des élèves et transformer leur rapport à l’école, tout en aidant les parents dans la gestion parfois tendue des devoirs et de la scolarité.

Une nouvelle donne pour l’emploi

Ce dispositif fiscal a également un impact sur la situation des enseignants particuliers et contribue à lutter contre le travail illégal. Ainsi, en étant recrutés, les plus de 15 000 enseignants à domicile Acadomia sont sûrs d’avoir accès à une assurance et une protection, de bénéficier de cotisations de retraite et de droits sociaux en général ; ce que ne permet évidemment pas le travail au noir.

En parallèle, la crise sanitaire a illustré l’importance de pouvoir conserver une part de ses revenus, même en cas d’arrêt de l’activité. Le crédit d’impôt immédiat est une véritable simplification administrative qui peut encourager les familles à privilégier des recrutements réglementés, plus sûrs. Ce cercle vertueux laisse anticiper la création de 200 000 emplois dans le secteur du service à la personne.

