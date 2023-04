Éducation : des lycéens sur scène pour préparer l’oral du bac de français

L’examen écrit de français du baccalauréat a lieu le 15 juin prochain, et l’épreuve orale se déroule la semaine suivante. Lors de cette prestation, le candidat doit lire un texte qu’il analyse devant un jury : une lecture évaluée sur deux points, qui doit être "expressive". Pour aider les lycéens en 1ère à la préparer, des comédiens s’invitent, en ce moment, dans des établissements scolaires. Cette rencontre est organisée dans le cadre d’un festival, par les espaces culturels Leclerc. À Bayeux, en Normandie, les élèves du lycée Jeanne d’Arc ont ainsi travaillé le 7 avril leur texte, sur scène, avec une comédienne. Europe 1 a pu assister à la répétition.

"Il faut une certaine intonation, il faut bien mettre le ton"

"Femmes, Réveille-toi; le tocsin de la raison se fait entendre…", commence Lilou, d’une voix assurée. Olympe de Gouge, la révolutionnaire féministe, est au programme du bac cette année, et la lycéenne essaye de s’approprier sa "Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne". "C'est comme un discours", remarque-t-elle. "Je pense que c’est un texte assez compliqué à lire parce qu'il faut une certaine intonation, donc il faut bien mettre le ton", poursuit Lilou. "Il y a beaucoup de ponctuation et des mots assez compliqués", ajoute-t-elle.

Les conseils de la comédienne Anne Le Guernec

Yann se prête aussi à l’exercice, sous l'œil attentif de la comédienne Anne le Guernec. "Femmes, qu’y-a-t-il de commun entre vous et nous ?", lit l’élève. "Pose la question", lui conseille l’actrice. "Deux points… ouvrez les guillemets… tu peux encore plus poser la question, tu vois ?", explique-t-elle. "Demande avec beaucoup de profondeur", propose Anne Le Guernec.

Bien lire et bien comprendre un texte vont de pair

Cette "lecture expressive", évaluée sur deux points (sur 20), existe depuis des années au bac. "Les élèves lisent le texte devant l'examinateur et généralement, ils le lisent de façon fluide, mais de façon expressive c'est plus difficile", souligne Karine Castel, professeure de français. "Donc pouvoir travailler la lecture expressive avec une comédienne, pour nous, c'est extraordinaire !", se réjouit-elle. Grâce au théâtre, c’est aussi le sens du texte qui devient plus clair. Car pour bien le lire, il faut bien le comprendre. Et c’est une manière de mieux l’étudier.