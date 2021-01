Quand des robots aident les collégiens à faire leurs devoirs

INTERVIEW

S'il est un secteur qui a su bénéficier des bouleversements induits par la crise du coronavirus, c'est bien celui de l'enseignement à distance. Établissements fermés, cours assurés en visioconférence, nouveaux modes d'examen… Autant de transformations que le Centre national d'enseignement à distance (Cned) a pu accompagner avec ses propres ressources. Certaines d'entre elles ont connu un développement éclair à la faveur de cette crise sanitaire. Invité de La France bouge, le directeur général de la structure, Michel Reverchon-Billot, a abordé la question de ces outils d'un genre nouveau, pour un environnement scolaire qui l'est tout autant.

Avec la crise du Covid-19, le Cned a vu qu'il "avait besoin d'avoir des choses plus souples et plus agiles, qui ajoutent de l'innovation" au principe de l'enseignement à distance. "On est par exemple en train de travailler sur des compagnons numériques qui viennent aider les élèves à faire leurs devoirs."

Apprendre l'oral à distance

C'est le cas de "Jules et Maya, des petits compagnons numériques qui sont déjà prêts, disponibles et gratuits pour tous les élèves de collège", assure le responsable du Cned à propos de cette ressource amenée à se développer. Lancé en janvier 2019 dans le cadre du dispositif "Devoirs faits", le dispositif permet ainsi aux collégiens d'avoir une expérience des devoirs personnalisée depuis chez eux, dans plusieurs matières, dont l'histoire-géographie depuis avril 2020, via l'Environnement numérique de travail (ENT) de leur collège, le site DevoirsFaits.fr et une application dédiée.

L'intelligence artificielle appliquée aux devoirs n'est pas le seul domaine sur lequel le Cned mise. La structure travaille également sur "des solutions qui permettent d'apprendre l'oral à distance, de s'entraîner à l'oral ou des solutions d'expérimentation à distance. On est en train de d'imaginer des choses nouvelles" qui sont "en cours de développement", affirme Michel Reverchon-Billot. Avec des dispositifs hybrides entre cours dans l'établissement scolaire et cours à distance, ces dispositifs ne devraient pas être obsolètes de sitôt.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Michel Reverchon-Billot dans La France bouge ci-dessous :