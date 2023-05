Économie : face à une inflation élevée, les entreprises augmentent les salaires des employés

Face à la hausse des prix due, en grande partie, à une inflation qui ne décélère pas, les entreprises mettent en place leurs propres mesures. Pendant que les négociations entre industriels et distributeurs se font attendre, environ 66% des dirigeants de TPE-PME ont augmenté les salaires au premier trimestre 2023, selon la dernière étude de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pour quasiment deux entreprises sur dix (16%), ces hausses dépassent même 6%. C’est le cas de cette entreprise d’événementiel qu’Europe 1 a rencontrée en région parisienne, à Longjumeau.

>> À LIRE AUSSI -Inflation : pourquoi il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix

Une augmentation de 7% en moyenne

Dans une ancienne usine reconvertie en ateliers de travail, les rouleaux de papier s’entassent sur de grandes planches en bois. Sur la table, on peut apercevoir des imprimés qui ont servi à décorer la boutique d’une marque de luxe. "Nous avions posé plus de 1.000 mètres carrés de petites tâches comme celles-ci, pour garnir l’intérieur et l’extérieur du magasin", explique, Didier Moinereau, à la tête de cette entreprise d’événementiel.

Au début de l’année, il a augmenté les salaires de ses huit collaborateurs, de 7%, en moyenne, un pourcentage supérieur à celui de l’inflation qui frappe actuellement notre pays. "Vous savez, une petite entreprise, c'est une ambiance, tous les matins, on prend le café ensemble, on discute, on parle des cadis de courses. Et donc naturellement, j’essaie de répondre à toutes les augmentations", ajoute Didier Moinereau.

Un geste qui a un coût pour l'entreprise

Avec des salaires qui varient de 2.500 à 4.000 euros brut, ce geste a forcément un coût pour l’entreprise, même après avoir augmenté ses prix de vente, elle a dû réduire ses marges de 5%. Mais Didier Moinereau ne regrette pas sa décision, qui vise à renforcer l’engagement des collaborateurs. A côté des hausses de salaire, ce patron a aussi augmenté le montant des tickets restaurant, de 6,10 euros à 8 euros.