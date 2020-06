Ecologie, inégalités... "Il ne faut pas s’étonner que les problèmes en cours resurgissent"

INTERVIEW

"Pour tirer des leçons" de l'épidémie, il faut déjà savoir dans quel état était le monde avant le coronavirus, a rappelé sur Europe 1 l'historien et professeur au Collège de France Patrick Boucheron. "Avant la crise, il y avait des affaires en cours : la révolution féministe, la question des inégalités, la question écologique. Tout cela a été suspendu, et aujourd'hui cela repart. Pour savoir ce que l’on va faire de la discussion collective et politique, nous avons tenté de faire un objet qui contribue au débat", précise celui qui contribue à l'ouvrage collectif Par ici la sortie, qui vient de sortir et s'intéresse justement aux leçons à tirer de cette épidémie pour le monde d'après.

"La crise nous attire vers des valeurs de justice et d'égalité"

Selon l'historien, "la crise nous attire vers des valeurs de justice et d’égalité" qui vont permettre de "créer des mobilisations collectives", telles qu'on peut le voir actuellement un peu partout dans le monde. Aux personnes qui pensent que le monde d'après sera semblable au monde d'avant, il rétorque que "la tonalité générale des contributions", au contraire, "est plutôt engageante et optimiste".

L'un des auteurs de l'ouvrage, le médecin et chercheur en sciences sociales Didier Fassin, montre notamment que "du point de vue de la santé publique, toutes les décisions politiques de la plupart des gouvernement du monde ont été fondées sur la bio légitimité, c’est-à-dire le fait qu’il y a une légitimité absolue et incontestable de la vie humaine : il faut sauver toutes les vies. Comment ne pas s’en réjouir ? Cela n’a pas toujours été comme ça", s'enthousiasme Patrick Boucheron.

Mais de fait, poursuit-il, "cela aiguise notre perception sur l’inégalité des vies, et donc il ne faut pas s’étonner que les problèmes en cours resurgissent plus aigus, plus acérés par la crise."

"Ouvrir des possibles"

L'ouvrage collectif comporte entre autres des textes des écrivaines Marie Cosnay ou Margaret Atwood (auteure de La Servante Écarlate). Les différents auteurs ont tenté de décrire aussi la "peur de la résignation, du renoncement à des libertés publiques ou à l’égalité", précise l'historien, pour qui "ces textes rassemblés tentent surtout d’ouvrir des possibles", conclut-il.