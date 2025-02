Éboulement en Savoie : la route vers les stations rouverte au moins sur une voie vendredi

Alors qu'elle ne devait pas rouvrir avant la fin du week-end, la RN 90 sera rouverte sur une ou deux voies dès ce vendredi, premier jour des vacances scolaires, selon la préfecture. Une portion de cette route est fermée depuis samedi après un éboulement rocheux. La RN 90 permet d'accéder aux stations de ski de la Tarentaise.

La route RN90 qui monte vers les stations de ski de la Tarentaise (Savoie), dont une portion est fermée depuis samedi à la suite d'un éboulement rocheux, sera rouverte sur une ou deux voies dès vendredi pour le début des vacances scolaires, a annoncé mercredi le préfet.

Une seule ou les deux voies montantes de la route seront rouvertes à la circulation à partir de vendredi, a indiqué lors d'un point presse François Ravier, en évoquant une "incertitude liée aux travaux en cours". Il s'agit d'évaluer la durée des travaux à la fois pour la remise en état du filet de protection contre les chutes de pierre, et pour celle de la chaussée et des barrières de protection. Un des blocs tombés sur la route n'a pas encore été soulevé, selon le préfet.

Une déviation a été mise en place via le tunnel à deux voies

Protégées par un tunnel à l'endroit de la chute des rochers, les deux voies descendantes restent ouvertes à la circulation. L'éboulement de plusieurs gros rochers samedi dernier sur la RN90, qui permet d'accéder aux stations de ski de la Tarentaise (les 3 Vallées, Tignes, Val d'Isère, La Plagne, Les Arcs, La Rosière...), a provoqué d'importants embouteillages tout le week-end entre Alberville et Moûtiers.

Pour contourner la portion de route impraticable, une déviation a été mise en place via le tunnel à deux voies habituellement réservées à la descente et aménagées en double sens. Le trafic s'annonce chargé en fin de semaine avec le début des vacances scolaires pour la zone B. Dans le sens montant, 22.000 véhicules sont attendus sur la route vendredi et 32.000 samedi. Dans le sens de la descente, 18.000 vendredi et 29.000 samedi.

Des chiffres similaires à ceux observés au cours du week-end dernier, a indiqué la préfecture. Les services de l'Etat vont mettre en place un "itinéraire imposé" depuis Albertville pour éviter que des automobilistes suivant un GPS "mauvais conseiller" ne tentent d'emprunter des petites routes et se retrouvent ensuite en difficulté ou ne viennent compliquer un peu plus la circulation, a-t-il encore expliqué.

"Dans tous les cas", a précisé M. Ravier qui sortait d'une réunion avec des élus locaux, "des centres d'accueil, de restauration, de repos et d'hébergement" seront ouverts vendredi et samedi "pour ceux qui le souhaitent" dans les villes proches. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, 1.500 personnes avaient trouvé refuge dans des centres d'hébergement d'urgence.

Les autorités appellent les automobilistes qui prendront la route ce week-end à se tenir informés via la radio 107.7 et le site savoie-route.fr.