Éboulement sur la RN 90 en Savoie : la route restera fermée jusqu'au week-end prochain

Après l'éboulement de trois blocs de roches, la route nationale 90 restera fermée jusqu'au week-end prochain. La préfecture de Savoie conseille fortement aux automobilistes qui n'ont pas encore pris la route de reporter leur venue pour éviter d'être bloqués dans les embouteillages. L'inquiétude est grande à une semaine des premières vacances d'hiver.

Les opérations de purge se poursuivront ce lundi pour décrocher les blocs instables le long de la route nationale 90, après l'éboulement de plusieurs blocs de roches. Les géologues devront ensuite établir un diagnostic précis de l'état de la falaise afin de déterminer les solutions de sécurisation.

"On sait déjà que ça va être très compliqué"

Cela prendra du temps, la circulation risque à nouveau d'être difficile puisqu'une seule voir permet d'accéder aux stations de ski. Le tunnel du Ponserand, habituellement réservé à la descente, est ouvert à double sens, mais la circulation est limitée à 1.000 véhicules par heure pour des raisons de sécurité. 5.000 véhicules de plus sont attendus le week-end prochain.

Jean-Luc Boch, le maire de La Plagne-Tarentaise et président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, redoute un scénario similaire à ce week-end : "Le tunnel divise par deux la capacité d'accès, voir un petit peu plus, puisqu'on ralentit forcément quand on entre dans un tunnel. Tous les véhicules vont être obligés d'accéder par là pour passer en sécurité. On n'a pas le choix, c'est un verrou absolu avant l'arrivée sur Moutier. On sait déjà que ça va être très compliqué".

Le maire de La Plagne-Tarentaise conseille d'anticiper ses déplacements le week-end prochain et d'arriver le plus tôt possible dans la matinée pour traverser la section Albertville-Moutier, afin d'éviter les bouchons.