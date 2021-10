Dyslexie : les nouvelles méthodes qui aident les enfants en difficulté

REPORTAGE

Ce dimanche a lieu la journée nationale dédiée aux troubles "dys" : la dyscalculie, la dysphasie.. et la dyslexie. Mélanger les mots, confondre les consonnes, inverser les syllabes : ces troubles touchent 5 à 10 % des enfants. Et désormais un outil leur donne accès aux mêmes textes que leur camarades. L'application Sondo permet d'écouter les ouvrages et facilite la lecture grâce à différents codes couleurs.

"Je ne comprends pas ce que je lis"

"Ça a toujours été compliqué, la lecture, en fait". Perrine est dyslexique. En classe, elle emmène son ordinateur. Sur l'application Sondo elle peut lire, mais surtout écouter n'importe quel texte au programme. "Je comprend pas forcément ce que je lis. Du coup, quand j'écoute, je comprends mieux", explique la jeune fille.

Code couleur pour les syllabes

Nathalie Lemaine est professeur de français. Cela fait un an qu'elle utilise l'application Sondo. "Cela simplifie l'adaptation des élèves qui ont des besoins particuliers", explique-t-elle. Car tous les dyslexiques n'ont pas les mêmes difficultés, d'où plusieurs fonctionnalités pour lire le même texte : une police plus grande, des mots en gras ou encore des codes couleurs pour séparer les syllabes.

Khadra, elle, a été diagnostiquée dyslexique à l'école primaire. "Je lisais le début du mot et après j'inventais la suite. Les syllabes espacées, les mots espacés, ça m'a beaucoup aidée", dit-elle. Grâce à ce nouvel outil de lecture et à l'aide de son grand frère, Khadra a dévoré tous les tomes de Harry Potter.