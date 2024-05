Romans-sur-Isère : une opération «place nette» en cours dans le quartier de la Monnaie

Ces opérations ont commencé au petit matin de ce mercredi, en plein cœur du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Ce sont d'abord 60 gendarmes mobiles qui se sont déployés dans le cadre d'une opération judiciaire pour interpeller dix personnes soupçonnées de vol en bande organisée, avec des vols notamment de scooter et de motos. Dix personnes ont été placées en garde à vue et sont actuellement interrogées.

200 gendarmes et policiers mobilisés

Il y a une deuxième phase dans cette opération avec une phase centrée sur la lutte contre le trafic de drogue et les points de deal. 40 policiers ont rejoint les 60 gendarmes pour des contrôles d'identité tous azimuts avec des inspections de cartes, des inspections de hall d'immeuble, aidés par des chiens renifleurs. L'objectif, selon le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux, qui dirigeait les opérations, était de montrer que le quartier de la Monnaie n'est pas aux mains des dealers.

"Pour faire la tranquillité publique, il faut des forces de l'ordre et des forces spécialisées qui permettent aussi d'aller chercher les caches puis relever de la drogue. C'est le travail des forces qui est fait ce mercredi matin. Même si on a l'impression que les volets sont fermés, les gens nous regardent. Ils voient qu'il y a des forces de l'ordre et voient qu'ils travaillent pour perturber le plus possible tous les trafiquants et faire en sorte que les trafiquants ne kidnappent pas l'espace public", détaille le préfet.

Ce sont plus de 200 gendarmes et policiers qui ont été mobilisés dans tout le département de la Drôme mercredi pour cette opération "place nette" qui va se poursuivre toute cette semaine.