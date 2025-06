Drôme : plus de 100 automobilistes sanctionnés pour avoir filmé un accident sur l'A7

Près de 109 automobilistes ayant filmé ou photographié avec leur téléphone un camion renversé sur l'autoroute A7 dans la Drôme, seront prochainement verbalisés, a indiqué la gendarmerie. Au total, la sanction s'élèvera à une amende de 135 euros ainsi qu'à un retrait de trois points sur le permis.

Une amende de 135 euros et trois points de permis en moins : c'est ce qu'il en coûtera à 109 automobilistes ayant filmé ou photographié avec leur téléphone un camion renversé sur l'autoroute A7 dans la Drôme, a indiqué vendredi la gendarmerie.

Une infraction relevée "visuellement"

Les véhicules de ces conducteurs indélicats, qui contribuent souvent à aggraver les bouchons dans ces circonstances, n'ont pas été arrêtés mais l'infraction a été relevée "visuellement" jeudi par les militaires occupés à sécuriser les opérations de relevage du poids-lourd, a expliqué à l'AFP le capitaine Stéphane Albano, commandant en second de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la Drôme.

Les 109 contrevenants surpris dans les deux sens "téléphone en main" par les gendarmes de l'EDSR, selon la procédure dite de la verbalisation à la volée -- sans intercepter les véhicules mais en relevant leur plaque d'immatriculation --, recevront l'amende automatisée, a expliqué l'officier à l'AFP, confirmant une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.

Les passagers filmant la scène pas concernés

Jeudi matin, un poids-lourd, dont le chauffeur s'était endormi au volant, selon le Dauphiné libéré, s'était couché sur l'"autoroute du soleil", l'une des plus fréquentées de France, au niveau de La Roche-de-Glun, entre Tain-l'Hermitage et Valence. Il avait été légèrement blessé, a précisé le journal. Les opérations de relevage du semi-remorque et de nettoyage de la chaussée avaient pris plusieurs heures, provoquant un gigantesque bouchon dans les deux sens.

L'infraction ne concerne que les conducteurs, pour usage du téléphone en main au volant, pas les passagers, a précisé le capitaine Albano. L'amende est minorée à 90 euros si le paiement est effectué sous 15 jours après réception du courrier.