Droits de douane : l'Europe, une solution de repli pour la Chine ?

Alors que Donald Trump a annoncé une pause de 90 jours sur les droits de douane, celle-ci ne concerne pas la Chine qui doit désormais faire face à une surtaxe sur ses produits de 145%. De quoi faire sortir de ses gonds le gouvernement chinois qui a immédiatement riposté. L'Europe pourrait bien avoir un rôle à jouer dans cette guerre commerciale.

En réponse aux 145% de droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits chinois, la Chine a annoncé augmenter ses surtaxes sur les produits américains à 125%. Les liens commerciaux entre les deux plus grandes puissances mondiales sont, dès lors, quasiment rompus. L'escalade continue entre Pékin et Washington.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La Chine veut rallier l'Europe à sa cause

Depuis l'annonce choc de Donald Trump, la surenchère de taxes marque un point de rupture entre les deux puissances. Pékin l'a souligné ce vendredi matin : continuer à commercer avec les États-Unis n'a plus aucun intérêt. La conséquence directe de cette guerre commerciale est que quelque 400 milliards de dollars de produits chinois, normalement exportés vers les États-Unis, vont chercher preneur. Il s'agit notamment de l'électronique et des vêtements.

L'Europe apparaît ainsi comme stratégique pour la Chine et pourrait être une solution de repli pour écouler ses stocks. Le président chinois, Xi Jinping, a d'ailleurs appelé l'Europe à résister ensemble face aux États-Unis. À mesure que le ton monte entre Pékin et Washington, Bruxelles est de plus en plus convoité. Dans ces circonstances, le prochain sommet entre l'Union européenne et la Chine, prévu en juillet prochain, revêt une importance toute particulière.