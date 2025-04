Douanes : plus de 596 millions d'euros d'avoirs criminels saisis en 2024

Douanes : plus de 596 millions d'euros d'avoirs criminels saisis en 2024 © Thibaud MORITZ / AFP

Article Suggestions

Plus de 596 millions d'avoirs criminels ont été saisis par l'Office national antifraude (ONAF) en France en 2024, contre 159 millions en 2023, ont annoncé les services douaniers. Parmi ces avoirs saisis, des espèces et des comptes bancaires, mais aussi des cryptomonnaies, de l'or, "des voitures et des montres de luxe", ainsi que des immeubles.