DIRECT - "Gilets jaunes" : Avant le "grand débat national", place à "l’acte 9"

Le lancement imminent du Grand "débat national" n'y change rien : les "gilets jaunes" entendent à nouveau se rassembler samedi à travers la France, et semblent vouloir se concentrer entre Paris, théâtres de violences samedi dernier, et un lieu inhabituel: Bourges.

En conséquence, un dispositif de sécurité "considérable" est déployé. Il retrouve son niveau de mi-décembre, à savoir près de 80.000 policiers et gendarmes dans toute la France, a précisé le Premier ministre Edouard Philippe, assurant que les manifestants violents n'auraient "pas le dernier mot".

Certains leaders appellent à manifester à Bourges, "moins connue des forces de l'ordre"

Des "gilets jaunes" appellent à retirer massivement de l'argent pour créer une panique bancaire

Rendez-vous à Paris…

Deux mois après la première mobilisation, le mouvement est toujours aussi protéiforme et les figures de son "canal historique" n'ont pas la même stratégie pour leur neuvième samedi de manifestations.

Le chauffeur routier Éric Drouet affiche son intention de retourner à Paris. Le lieu de rassemblement, annoncé pour le moment à La Défense sur Facebook - avec 3.000 participants et 15.000 personnes intéressées jeudi - devrait être dévoilé au dernier moment, comme lors des autres samedis.

… ou à Bourges ?

De leur côté, l'autoentrepreneuse Priscillia Ludosky et le Breton Maxime Nicolle ont choisi Bourges (Cher) comme épicentre de la mobilisation. Cette préfecture du centre de la France est "à une distance équivalente des grandes villes", et est "une ville un peu moins connue des forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait du ‘nassage’ (encerclement, ndlr) de fait, que la tension monte", a expliqué l'intérimaire à Konbini. Jeudi, 2.400 participants disaient vouloir s'y rendre sur Facebook et 12.000 personnes étaient intéressées.

Sur place, vendredi, Europe 1 a rencontré des "gilets jaunes" s'apprêtant à accueillir ceux qui viendront manifester. "On va les accueillir avec café, petite collation, pour demander au gouvernement de changer sa méthode", a expliqué l'un d'entre eux, insistant sur le caractère pacifique de la mobilisation et la volonté de respecter l'interdiction préfectorale de se rassembler dans le centre de la ville en défilant sur les boulevards extérieurs.

D'autres rassemblements sont annoncés dans plusieurs villes : Marseille, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes, Rennes... A Bordeaux, devenu "bastion" de la contestation, 3.500 personnes étaient rassemblées la semaine dernière. "Quand vous regardez dans les rues, il n'y a pas une majorité de Bordelais, mais de personnes venues de l'extérieur de la métropole mais du département", a expliqué le maire de la ville Alain Juppé à Europe 1.

En Normandie, où les "gilets jaunes" sont mobilisés depuis le début du mouvement, certains ont confié à notre reporter leur projet de se rendre à Rouen depuis l'Eure pour manifester. "Il y aura sûrement plus de monde que la dernière fois", lui a glissé l'un d'entre eux. D'autres envisagent de se rendre jusqu'à la capitale.

Un dispositif de sécurité "considérable"

Après les débordements violents du week-end précédent, un dispositif de sécurité "considérable" va être déployé, a annoncé Edouard Philippe. Le dispositif retrouvera son niveau de mi-décembre, à savoir près de 80.000 policiers et gendarmes dans toute la France, a précisé le Premier ministre, assurant que les manifestants violents n'auraient "pas le dernier mot". Plus de 5.000 hommes seront déployés à Paris pour le maintien de l'ordre. Les blindés sur roues de la gendarmerie seront à nouveau déployés dans la capitale ce week-end.

"De plus en plus il y a de la haine, il y a de la violence verbale qui encourage certains à passer à l'acte contre les forces de l'ordre, à tuer du flic, à s'en prendre à nos familles", s'est inquiété Thomas Toussaint, du syndicat Unsa-Police, samedi matin sur Europe 1. "On souhaite que ces déferlements de haine et de violence soient condamnés." Cette semaine, Edouard Philippe a aussi annoncé une future loi durcissant les sanctions contre les casseurs et les manifestations non déclarées.

Les banques visées ?

Depuis plusieurs semaines, plusieurs internautes appellent à retirer massivement de l'argent dans les banques. Sans résultat. Mais, mardi, Maxime Nicolle, l’une des figures du mouvement, a relayé cet appel à "un référendum du percepteur" lors d’un Live sur Facebook. “On va retourner aux urnes mais en passant par le distributeur”, a-t-il lancé. Objectif : déclencher une panique bancaire et contraindre le gouvernement à céder à leurs revendications.

Pour les commerces, ce nouveau samedi de mobilisation est aussi le premier à avoir lieu pendant les soldes. "On est préparés, les équipes sont au courant. Notre mot d'ordre c'est de continuer à s'occuper de la clientèle", a expliqué à Europe 1 une responsable de magasin dans le quartier de la Défense, à Paris. "Pour nous, c'est l'un des week-ends les plus importants."