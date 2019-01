INFORMATION EUROPE 1 - "Gilets jaunes" : ce que Macron a dit aux ministres sur le grand débat national

INFO EUROPE 1

Pour Emmanuel Macron, c'est rien de moins que "l'acte 2" du quinquennat qui débute. Le chef de l'État, en difficulté dans les sondages après deux mois de crise des "gilets jaunes", a souligné auprès des ministres réunis en séminaire gouvernemental, mercredi, l'importance du grand débat national. Il en a aussi précisé les contours, avant le début de cette consultation, mardi.

Pas de remise en cause de la neutralité carbone. Selon nos informations, dans sa lettre aux Français diffusée avant lundi, il va "énumérer les invariantes", avec un exemple concret : il n'est pas question de revenir sur la neutralité carbone en 2050, mais il sera possible de débattre de la méthode et du rythme.

Remontées de terrain. Pour écrire sa lettre, le président va par ailleurs s’inspirer des premières remontées de terrain. Il a demandé à des maires et des associations de lui faire une synthèse des cahiers de doléance que déjà ouverts sur le territoire. On y parle notamment de justice sociale, territoriale et fiscale.

"Part d'inconnu". "Il y a une part d’inconnu", confesse un ministre de premier plan, "mais il est normal de prendre en compte l'avis de la population". Pour le chef de l'État, c'est la seule manière de s'extirper d'un contexte politique qui n'a jamais été aussi défavorable.