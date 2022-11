Changement climatique : découvrez quel temps il fera chez vous en 2050

Quel temps fera-t-il en 2050 ? C'est une question qui obsède les scientifiques mondiaux, alors que le changement climatique s'inscrit de plus en plus dans nos vies quotidiennes et que l'humanité continuent d'émettre toujours plus de CO2 dans l'atmosphère. L'organisme français anticipe de grosses variations par rapport à l'année 2022. Et pour permettre au grand public d'y voir plus clair, Météo France lance "Climadiag Commune", un simulateur climatique pour l'horizon de la moitié du XXIe siècle. Avec ce système lisible et documenté, Météo France souhaite alerter sur l'urgence climatique que vit l'humanité.

Les utilisateurs auront l'occasion de pouvoir chercher le climat de leur propre ville. Pour se faire, Météo France a cumulé des milliers de données, permettant ainsi aux curieux d'avoir la possibilité d'entrer n'importe quel code postal de l'Hexagone dans le simulateur. Le site proposera alors une synthèse où chacun pourra alors observer les tendances sur la quantité de précipitions attendue en 2050, le nombre de jours de sècheresse et de fortes chaleurs, ou encore le nombre de jour de gel attendu dans 30 ans.

Une synthèse complète

Particularité de la synthèse : quatre valeurs sont systématiquement représentées à chaque point évoqué. Par exemple, les utilisateurs pourront voir la température médiane actuelle, la température médiane en 2050 et Météo France ajoute une valeur haute et une valeur basse pour l'année 2050. De bons indicateurs qui permettent de comparer la situation actuelle et celle à venir.

Ainsi, à Montpellier, la température moyenne en été est actuellement de 23.2 degrés. En 2050, trois valeurs anticipées sont proposées par météo France : la valeur basse établie à 24.4 degrés, la valeur médiane de 25.1 degrés, et une valeur haute, affichée à 26 degrés.

Le nombre de nuits chaudes en forte augmentation

Les curieux pourront également découvrir le nombre annuel de nuits chaudes - où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés sur toute la nuit, en 2050. Ainsi, à Strasbourg, le nombre de nuits chaudes passera de 4 par an, a 16 par an en moyenne. Météo France anticipe jusqu'à 24 nuits à plus de 20 degrés à cette horizon.

Enfin, "Climadiag Commune" calcule également l'augmentation du niveau de la mer ou encore l'augmentation du nombre de jours avec un risque significatif de feu de végétation. Tout le territoire est concerné, comme à Annecy, on comptera jusqu'à 15 jours en moyenne de jours avec un risque significatif de départ de feu, contre seulement 1 journée en moyenne en 2022.