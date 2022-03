Une boutique se lance dans le vente de chaussettes à l'effigie des candidats

Avoir son candidat favori au bout des pieds. C'est l'idée quelque peu originale d'un magasin lillois, qui s'est lancé dans la vente de chaussettes à l'effigie de sept candidats à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Anne Hidalgo et Yannick Jadot ont donc leur portrait sur des paires de chaussettes bleues ou rouge. "Dans les transports en commun, j'ai entendu deux dames parler politique. Elles évoquaient des candidats en disant 'Ils font la paire !', et l'idée m'est venue", raconte Maxime Lemersre, le fondateur de la boutique Chaussettes et compagnie à l'initiative du projet, sur actu.fr.

#Presidentielle2022. Cette boutique de #Lille vend des chaussettes à l'effigie des principaux candidats !https://t.co/nNJXIZ963s — Lille actu (@Lille_actu) March 7, 2022

Dans la boutique, il n'y a donc que sept candidats sur les 12 qualifiés qui ont le droit à une paire à leur effigie. Maxime Lemersre écarte cependant toute préférence politique. "Il n'y a pas tous les candidats car ce serait compliqué d'un point de vue logistique de produire 12 paires différentes. Il n'y a pas de parti pris de notre part, chacun en fait ce qu'il veut", explique le commerçant. Les portraits des candidats existent aussi en version masquée, en clin d'œil au Covid-19.

Une paire à l'effigie de... Christiane Taubira

L'une des paires proposées par la boutique dénote puisqu'elle est à l'effigie de... Christiane Taubira, un temps candidate mais qui n'a pas réussi à obtenir les 500 parrainages. "Cette paire sera collector", sourit Maxime Lemersre.

Avec cette initiative, le fondateur veut mettre en avant la pluralité politique. "On parle beaucoup de politique, mais on vote de moins en moins", estime Maxime Lemersre. Les chaussettes, fabriquées en France, au Portugal et en Italie, sont vendues 13 euros la paire. Mais pour l'instant, impossible de dire laquelle se vend le mieux. "On va devenir le premier institut de sondage physique", ironise l'entrepreneur, qui souligne toutefois que "certaines équipes de campagne ont déjà commencé à nous contacter."