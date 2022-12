Feu d'artifice, chanson française... Les célébrations du Nouvel An sont de retour à Paris

La fête reprendra ses droits samedi 31 décembre sur les Champs-Élysées à Paris. Après deux années d'interruption dus à la crise du Covid-19, les Parisiens seront à nouveau autorisés à festoyer sur la plus belle avenue du monde à l'occasion du passage dans la nouvelle année. Pour ce retour des festivités, les organisateurs ont vu les choses en grand et promettent un spectacle majestueux pour enchanter les deux millions de personnes attendues.

Si le moment fort de la soirée interviendra à 23h59 avec le lancement du spectacle pyrotechnique, les réjouissances débuteront dès 22 heures dans une ambiance musicale sur des Champs-Élysées piétonisés pour l'occasion. La playlist fera la part belle à la chanson française avec notamment des titres de Clara Luciani, Juliette Armanet ou encore Sound of Legend, une formation musicale électro, représentée par un DJ.

Un spectacle pyrotechnique d'une durée de huit minutes

Viendra ensuite le fameux feu d'artifice, tiré depuis l'arc de Triomphe à partir de 23 heures, 59 minutes et 15 secondes très précisément, accompagné du décompte qui apparaîtra progressivement jusqu'à minuit pile et le basculement dans l'année 2023. Imaginé par l'entreprise française ArtEventia, le spectacle pyrotechnique sera composé de "huit tableaux de lumière et de feu", selon l'organisation.

Des projections tout autour de la place de l'Étoile sont prévues et pourraient atteindre 455 mètres de circonférence. "C'était une proposition de notre part, et cela n'a jamais été fait. Dans le passé, les feux étaient tirés uniquement autour de l'arc de Triomphe", assure Edouard Grégoire, directeur artistique du show, auprès de France Bleu Paris. Le spectacle nécessitera 127 points de tir, 340 kg de matière et a mobilisé 20 artificiers.

Rendez-vous

C’est officiel, ARTEVENTIA réalisera le spectacle pyrotechnique du 31 décembre 2022 de la ville de Paris sur l’Arc de Triomphe avec un format inédit !

Rendez-vous dès 22h sur les Champs Élysées et en direct sur @BFMTV#Paris#NYEpic.twitter.com/3PN9eoi0Za — ARTEVENTIA (@artEventia) December 19, 2022

Seule incertitude désormais : la météo. Les spectacles pyrotechniques s'accommodent rarement des rafales de vent qui sont pourtant prévues sur la capitale pour la journée de la Saint-Sylvestre. Les organisateurs n'ont plus qu'à croiser les doigts pour que les bourrasques s'estompent pendant les huit minutes requises pour dérouler l'intégralité du show.