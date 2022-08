Des plantes vertes mal en point ? Donnez-les à un hôpital dédié !

La rentrée, c'est dans deux semaines. L'heure donc de rentrer de vacances, pour les plus chanceux qui ont pu partir. Bien souvent, après plusieurs semaines d'absence, on a une mauvaise surprise en rentrant à la maison : on retrouve ses plantes vertes en très mauvais état. Pour les cas les plus désespérés, il existe maintenant un hôpital des plantes, géré par une start-up parisienne. Les jardiniers viennent chez vous et récupèrent vos plantes d'intérieur pour les remettre sur pied.

Dans la petite serre en bois, des dizaines de plantes peuplent les étagères, et même le sol. Certaines sont encore toutes jaunies et desséchées, et certaines reprennent déjà du poil de la bête. "Là, au sol, on a des bacs hermétiques, on peut donc leur faire prendre des bains", détaille Anne-Lise, chargée de développement chez Merci Raymond. "Ça, c'est ce qui va faire qu'elles vont vraiment pouvoir se réhydrater. On les taille aussi, comme ça elles peuvent se concentrer sur la pousse de nouvelles feuilles", précise-t-elle. "Par exemple, celle-là, vraiment, on n'avait plus d'espoir", explique-t-elle en désignant une plante. Depuis, "on a cette toute petite feuille, toute verte, qui repousse".

Pour les plantes mal au point

Cet été, de nombreuses plantes ont souffert de la canicule, mais ce sont la plupart du temps des cas désespérés qui atterrissent à l'hôpital. "Les gens peuvent venir déposer leurs plantes à notre hôpital des plantes." Pour autant, "ce n'est pas un fonctionnement où on récupère la plante et on la redonnera après", précise Anne-Lise. "C'est vraiment pour les plantes mal en point, si vous n'avez pas envie qu'elles meurent, et que ce n'est plus possible pour vous de vous en occuper."

Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à léguer leur ficus ou leur monstera, les jardiniers ont quelques conseils pour les requinquer au retour des vacances. "Bien enlever toutes les feuilles qui sont toutes brunes, toutes jaunes." Puis, "on la baigne : vous les mettez dans un bain pendant douze heures et après ça, normalement, une bonne proportion des plantes qu'on dirait mortes revivent", assure-t-elle.

Si les plantes ne peuvent pas être sauvées, elles pourront toujours être utilisées comme compost pour en planter d'autres. Les plantes sauvées sont elles utilisées par l'entreprise pour des projets, ou encore du paysagisme.