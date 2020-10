Comment faire son compost en appartement ?

À l'heure où l'écologie est une des préoccupations majeures des Français, le compost est une solution simple et efficace pour réduire ses déchets de 30%. Selon un sondage Opinionway, 7 Français sur 10 aimeraient pouvoir faire leur compost chez eux, un chiffre qui grimpe même à 81% chez les moins de 30 ans. Pourtant, faire son compost est chose aisée, même dans un appartement. La méthode la plus efficace est d'installer trois bacs superposés qui communiquent entre eux, et d'y disposer des lombrics.

Un seau et un couvercle suffisent

Mais si l'idée d'avoir ce type d'animaux chez vous vous dérange, il existe une solution encore plus simple pour réduire ses déchets. Pour cela il suffit de vous armer d'un seau, d'un couvercle, et d'y mettre au fur et à mesure vos épluchures de légumes, morceaux de pain etc. Et pour qu'aucune odeur suspecte ne se dégage de votre composteur fait maison, une règle s'impose : veiller à avoir autant de déchets verts que bruns dans votre seau. Concrètement, il faut une quantité équivalente de pelures que de morceaux de cartons et de papier journal.

>> LIRE AUSSI - À Paris, le succès du compostage partagé

Très utile pour faire pousser des plantes sur un balcon

Quant au couvercle, il est là pour éviter que votre composteur se transforme en festin pour insectes. Libre à vous ensuite de le jeter dans une poubelle spécifique qui sera mise en place dans chaque commune d'ici trois ans, dans le cadre de la loi anti gaspillage, ou bien de vous en servir. Car le compost est un fertilisant très utile pour faire pousser les plantes. Il suffit alors d'un petit balcon ou même d'une simple rembarde sur laquelle on attaque une jardinière pour faire pousser des fleurs, des tomates ou les herbes aromatiques de votre choix.