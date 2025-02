«Des mots très durs à entendre» : les confidences de Romy, une adolescente victime d'antisémitisme

Ce jeudi 13 février, lors des "Assises de lutte contre l’antisémitisme", des membres de l’Union des lycéens juifs de France (ULJF) vont prendre la parole pour témoigner des insultes dont ils sont victimes depuis le 7 octobre 2023. En exclusivité, Europe 1 vous dévoile ce matin le témoignage bouleversant de Romy, 16 ans, qui sera présente aux Assises.

Le gouvernement relance, ce jeudi 13 février, les Assises de lutte contre de l'antisémitisme, largement consacrées à la jeunesse. À cette occasion, des membres de l’Union des lycéens juifs de France (ULJF) prendront la parole pour témoigner des insultes dont ils sont victimes depuis le 7 octobre 2023.

Durant l’année 2023-2024, plus de 1.600 actes antisémites ont ainsi été recensés dans les établissements scolaires, soit quatre fois plus que l’année d’avant. Et d’après un récent sondage Ifop, pour plus d’un tiers des moins de 25 ans, il serait justifié de s’en prendre à un Juif en raison de son soutien supposé à Israël.

En exclusivité, Europe 1 dévoile ce matin le témoignage bouleversant de Romy, 16 ans, qui sera présente aux Assises. Aujourd’hui en première, cette lycéenne a vécu un enfer l’an dernier, lorsqu'elle était en classe de seconde. Lorsque Romy arrive en cours, le 9 octobre 2023, deux jours après l’attaque du Hamas, elle sent des regards insistants se poser sur elle.

"Des blagues très trash"

"J'entends deux filles de ma classe dire 'nique les juifs' et que ce que le Hamas a fait c’'est mérité. J'étais vraiment juste à côté", a commencé par déclarer l'adolescente au micro d'Europe 1. Ce n’est que le début. Dans les mois qui suivent, Romy reçoit des textos de plus en plus agressifs. "C'était surtout sur WhatsApp et quand on se voyait en groupe, c'était vraiment des blagues très trash, avec des mots très durs à entendre, surtout sur la Shoah", a ajouté la jeune femme.

Elle cite, en exemple, cette réflexion lâchée par un ami en train de mettre ses écouteurs. "Je lui ai juste demandé 'Oh, je peux écouter de la musique avec toi ?' Et il m'a dit 'non, tu ne peux pas, toi, tu as des cendres dans les oreilles'".

Et quand elle lui montre des photos d’hommages rendus aux victimes du festival Nova, en Israël, voici ce qu’il lui répond : "C'est des gens qui te font croire qu'il y a eu des morts, mais il n'y en a pas eu. C'est Netanyahou qui fait ça. Ce sont des fausses tombes". La jeune lycéenne se fait également traiter de sioniste.

Romy finit par se confier en fin d’année scolaire à sa conseillère principale d’éducation, qui lui fait prendre conscience de la gravité de la situation. Depuis, la jeune fille se sent mieux, et écoutée dans son lycée. Mais sur internet, elle continue de tomber, parfois, sur des messages antisémites.