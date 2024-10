L'armée israélienne dévoile une nouvelle vidéo du chef du Hamas, peu avant l'attaque du 7 octobre

Images inédites tournées quelques heures avant l’attaque du 7 octobre en Israël. On y voit le chef du Hamas, Yahya Sinouar, tué mercredi à Gaza par l’armée israélienne, se réfugier dans un tunnel. Vidéos dévoilées ce samedi par le porte-parole de l’armée qui donne des détails sur la traque de l’homme considéré comme le cerveau du 7 octobre.

Caché dans les tunnels pendant un an

Sur les images, Sinouar, barbe et cheveux blancs, sa femme et deux garçons marchent dans un tunnel. Le dirigeant semble amasser des provisions… Mais aussi des oreillers, une télévision et des matelas. Selon Daniel Hagari, porte-parole de l’armée, c’est une forteresse souterraine très équipée, sous sa maison, d’où il prépare sa fuite.

Watch: During a press conference, Chief IDF Spokesperson R-Adm. Daniel Hagari reveals additional footage from the elimination of Sinwar.https://t.co/uPaUQHjoIPpic.twitter.com/aedir4Q18o — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 19, 2024

"Il faisait cela toute la nuit, seul avec sa famille, afin de ne pas divulguer sa position, et tout cela se passait à Khan Younès. Les opérations des forces de défense israéliennes à Khan Younès ont contraint Sinouar à fuir à Rafah. Le mois dernier, l'ADN de Sinouar a été retrouvé sur un morceau de tissu qu'il avait utilisé.

Mercredi, c'était la première et la dernière fois qu'il rencontrait des soldats israéliens et il a été éliminé." D’une balle dans la tête, selon les résultats de l’autopsie relayés par le New York Times. Le chef de l’organisation terroriste ultra-hiérarchisée, n’avait pas été aperçu en public depuis un an. Terré dans le vaste réseau de souterrains construit par le Hamas.