Des champions de natation apprennent aux jeunes à nager : "C'est leur rôle de profiter de leur notoriété pour défendre une cause"

LA FRANCE BOUGE

Un enfant sur deux arrive au collège sans savoir nager. Ce constat serait encore plus prégnant dans les quartiers défavorisés, alors que savoir nager est un enjeu vital de santé publique. Chaque année en France, quelque 300 enfants de moins de six ans sont victimes de noyade. Partant de ce triste constat, Sophie Kamoun, ex-nageuse olympique, a lancé le programme "Nageur et Citoyen" pour apprendre aux enfants, notamment ceux scolarisés en zones prioritaires, à nager avec l'aide de champions français de natation.

Apprendre à nager avec une star du bassin. "Qui est le mieux placé, aujourd'hui, pour inciter ces enfants à aller à la piscine, pour les emmener faire leur première séance de natation, pour les inspirer et susciter des vocations ?", interroge l'ancienne nageuse au micro de La France bouge sur Europe 1. "Nageur et Citoyen" s'offre ainsi le concours de quatre ambassadeurs de choix, tous médaillés : Mehdy Metella, Fantine Lesaffre, Charlotte Bonnet, Maxime Bussière et Yannick Agnel. "C'est le rôle de nos champions de profiter de leur notoriété pour défendre une cause, pour soutenir un programme, pour inspirer les jeunes ou offrir une part de rêve à des gens qui n'ont pas la même chance qu'eux", martèle Sophie Kamoun.

Un apprentissage trop lacunaire. Le programme entend donc centrer ses efforts sur les banlieues défavorisées pour pallier aux inégalités d'accès à l'apprentissage de la nage. "On est censé apprendre à nager à l'école, mais c'est parfois compliqué, à cause du manque de disponibilité des piscines, de créneaux horaires, de maîtres-nageurs sauveteurs pour surveiller l'apprentissage, des problèmes de cars pour aller à la piscine", énumère l’ancienne championne de France du 100 mètres nage libre. "Quand on arrive, entre l'appel et le temps dans les vestiaires, les enfants ne sont que 10 ou 15 minutes dans l'eau, ça n'est pas suffisant pour apprendre à nager."

Plus de nageurs. Sur leur temps libre, pendant leurs propres congés, les champions de "Nageur et Citoyen" emmènent les enfants à la piscine, leur offrent un équipement complet, et les accompagnent pour leur première séance de natation. Et parce que l'on apprend rarement à nager en une fois, les municipalités partenaires sont tenues de prendre le relais sur un minimum de dix cours supplémentaires de natation. "L'objectif est de faire rentrer plus de nageurs dans ce programme pour avoir davantage de journées et davantage de villes concernées", indique Sophie Kamoun.