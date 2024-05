Des associations appellent à intensifier la lutte contre la LGBTphobie en milieu scolaire

Une dizaine d'associations LGBT+ exhortent vendredi l'exécutif à intensifier la lutte contre les LGBTphobies en milieu scolaire, un an après la mort de Lucas, 13 ans dont le suicide en 2023 avait suscité une émotion nationale. "Il est plus que jamais temps d'agir", déclare à l'AFP Julien Pontes, du Collectif Rouge direct, coordinateur de cet appel lancé à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

"Il y a un manque criant de moyens dans l'Éducation nationale en personnels et en temps disponible pour lutter contre les LGBTphobies, pour être attentifs à la situation de certains élèves et faire des remontées", ajoute-t-il. "Il faut que ces questions soient prises au sérieux." Une réunion interassociative est prévue dans l'après-midi à Paris pour "bâtir une proposition de loi" en présence d'une dizaine de députés, dont Ségolène Amiot (LFI), Sabrina Sebaihi (EELV), Eric Martineau (MoDem), Raphaël Gérard (Renaissance) ou encore Fatiha Keloua-Hachi (PS), a précisé Julien Pontes.

94 cas de LGBTphobies en milieu scolaire, selon SOS Homophobie

Côté associations, l'InterLBGT, Stop Homophobie, Le Refuge et la Ligue des droits de l'Homme, seront notamment présentes, aux côtés de la mère de Lucas, un adolescent de 13 ans qui s'était suicidé le 7 janvier 2023 à Golbey, dans les Vosges. Elle devrait être reçue vendredi matin par la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. Les proches de Lucas avaient dénoncé, au moment de sa mort, des faits de harcèlement, révélant les moqueries et insultes à caractère homophobe dont l'adolescent s'était dit victime de la part d'élèves de son collège.

Selon le ministère de l'Intérieur, 8% des 2.870 crimes ou délits anti-LGBT+ commis en 2023 l'ont été dans un établissement scolaire. Le dernier rapport de SOS Homophobie fait de son côté état de 94 cas de LGBTphobies en milieu scolaire signalés en 2023, allant des insultes au harcèlement.

Parmi les mesures réclamées par les associations, figure la formation obligatoire, initiale comme continue, du personnel de l'éducation sur la question des LGBTphobies. Les associations appellent également à la mise en œuvre effective de l'éducation à la vie sexuelle et affective, inscrite dans la loi depuis 2001 mais peu appliquée dans les faits, et à une hausse des budgets consacrés à la lutte contre le harcèlement scolaire au sens large.