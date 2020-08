Depuis 27 ans, Anne et son mari forment un couple mixte et ont 19 ans d’écart

TÉMOIGNAGE

Depuis près de 30 ans, Anne et son mari forment un couple mixte et ont 19 ans d’écart. Elle raconte que leur mixité et leur différence d’âge ont posé problème à sa famille au début de leur relation. Au micro d’Olivier Delacroix, sur "La Libre antenne" d’Europe 1, Anne évoque les difficultés qu’elle et son mari ont rencontrées en raison de leurs différences culturelles, mais elle célèbre surtout leur amour qui a donné naissance à cinq enfants.

"Mon mari est originaire de la Martinique. Nous sommes un couple mixte et nous avons aussi un grand écart d’âge. Nous avons 19 ans d’écart. Ça ne nous a pas posé de problème. Ça a posé problème aux autres, particulièrement dans ma famille. Quand j’avais une vingtaine d’années, je vivais déjà avec mon futur mari et un de mes oncles m’a dit : "Si tu te maries avec un noir ou un arabe, je te balafre et je lui brise les deux jambes". Ça n’a pas été simple avec ma maman, parce que mon mari a deux ans de moins qu’elle.

Au début, mon mari et moi étions amis. Il a une profonde gentillesse qui le rend attirant. Cette grande amitié s’est transformée en amour, à notre insu. Les choses se sont faites naturellement. Si on m’avait dit qu’un jour je tomberais amoureuse de lui et qu’on aurait des enfants, je ne l’aurais pas cru. Ce sont deux cœurs et deux esprits qui se sont rencontrés, qui se sont aimés et qui s’aiment toujours depuis plus de 27 ans. Nous avons cinq enfants.

" Il faut accepter que l’autre soit différent "

Ce n’est pas sans difficultés, mais il y a un profond amour au-delà de nos discordes. Les difficultés que l’on a pu avoir viennent du fait que nous sommes issus de deux cultures différentes. Sa famille était de culture matriarcale, alors que ma culture est patriarcale. Ça a été compliqué quand nos enfants sont nés. Lui allait travailler, alors que moi, je me débattais à la maison avec les enfants. Il était dans sa réalité et moi dans la mienne.

Il partait pendant des heures. Il n’avait pas conscience de la frustration qu’il avait pu engendrer. J’ai passé ma vie à l’attendre. Il faut accepter que l’autre soit différent et qu’il ait un autre mode de pensée que soi. On ne peut pas forcer quelqu’un à être ce qu’il n’est pas. J’aime mon mari parce que je sais ce qu’il vaut intérieurement. Malgré ces choses qui m’énervent, il y a beaucoup d’amour et de patience. On se chamaille tous les jours, mais on a beaucoup d’autodérision. L’essentiel, c’est que l’on continue notre route à deux.

J’aime beaucoup la Martinique. C’est une île qui est dans mon cœur, parce qu’elle est liée à mon mari. C’est très beau. C’est un autre cadre de vie. Il y a cette notion de partage que l’on perd en métropole. Mon mari a 70 ans mais il ne les fait pas. Il est robuste. Ce que j’aime chez lui, c’est sa personnalité. Il y a quelque chose en lui qui fait que je l’aime profondément et que je l’aimerai jusqu’à mon dernier souffle."