Dépression Kirk : à Bonneval, alors que la décrue commence, l'heure est au constat pour les habitants

L'eau commence à se retirer après le passage de la dépression Kirk. Météo-France ayant levé la dernière vigilance rouge aux crues sur la Seine-et-Marne. Le département francilien rejoint en orange l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher, seuls autres départements à ce niveau d'alerte, également pour crues. Mais après le soulagement des habitants, place au constat, comme à Bonneval, dans l'Eure-et-Loir.

"C'est arrivé rapidement au niveau des fenêtres"

Ici, le plus dur est passé, mais les dégâts sont très importants par endroits, comme chez les parents de Xavier qui ont plus de 80 ans. Ils habitent juste à côté de la rivière. Selon lui, le pire a été évité. "C'est arrivé rapidement au niveau des fenêtres", raconte-t-il au micro d'Europe 1. "A 50 ou 60 cm rapidement. Donc forcément, les personnes âgées sont très affolées. Heureusement, mes parents n'ont rien. Ce serait arrivé en pleine nuit, ils auraient été pris par l'eau, ça aurait été plus grave."

Les dégâts sont surtout matériels, électroménager, chaudière, mobilier... et les commerces du centre-ville de cette commune d'environ 5.000 habitants n'ont pas été épargnés non plus par la montée des eaux. "On est encore à plus de la moitié de la cave de rempli, on est à cinq marches de visible sur un bon mètre", confie Ophélie, fleuriste. Armée de patience, elle se sert d'une pompe à eau pour vider sa cave, mais "c'est très long".

Une centaine de personnes ne peuvent pas rentrer chez eux pour le moment. En tout, plus de 300 habitations et commerces sont impactés. Selon le maire de Bonneval, il faudra attendre une dizaine de jours pour que tout rentre dans l'ordre.